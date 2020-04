La cosiddetta “fase 2” per ripartire con le attività di cantiere sembra avvicinarsi. In generale, le Regioni hanno comunicato alle aziende dei lori territori come regolarsi: apripista è stata la Liguria, che dal 14 aprile ha consentito le attività di edilizia libera (di cui all’art. 6 del DPR 380/2001) e le opere per le quali è sufficiente la CILA (>> leggi l’approfondimento: Coronavirus, le Regioni dove si possono eseguire opere edili “minori”).

Ma a breve serviranno istruzioni vere e proprie per le attività di cantiere. Riportiamo in tal senso alcune indicazioni utili per poter aggiornare il PSC.

Fase 2 edilizia, come aggiornare il PSC di cantiere

Per l’aggiornamento del PSC suggeriamo di:

– rivedere le scelte progettuali e organizzative, concordandole con il Committente, con il Direttore dei Lavori e, se necessario, anche con il Progettista;

– confrontarsi con il Direttore dei Lavori per rivedere il Cronoprogramma, in modo da organizzare tempi e spazi di lavoro distinti tra squadre di imprese affidatarie, imprese esecutrici, subappaltatori, lavoratori autonomi e subfornitori presenti in cantiere, per il maggior numero di attività lavorative;

– stilare procedure, misure preventive e protettive, misure di coordinamento e prescrizioni, per evitare al massimo i contatti fra i lavoratori e limitare il più possibile le interazioni fra i dipendenti di aziende diverse (gruppi), proponendo eventualmente anche dei turni di lavoro adatti a diminuire il numero dei lavoratori presenti in cantiere nello stesso momento e favorire la formazione di gruppi di lavoro fissi, in modo da poter controllare gli eventuali “contatti stretti” di persone infette;

– se necessario, con il Progettista – e in accordo con il Direttore dei Lavori e il Committente −, modificare alcuni aspetti progettuali, adottando nuove soluzioni tecniche o tecnologiche, per svolgere le attività in sicurezza.

Cronoprogramma e layout di cantiere

Le analisi svolte finora andranno a modificare il Cronoprogramma dei lavori e, molto probabilmente, ad aggiornare il Layout di cantiere (sul quale andrebbe inserito il numero massimo di lavoratori per ogni zona di lavoro, baracca, ecc.) e ad aggiornare i costi della sicurezza.

Dopo aver inviato il PSC a tutte le imprese, occorre richiedere copia delle loro procedure e dei loro Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID–19 in cantiere e e/o dei loro POS aggiornati con le procedure che intendono adottare.

Una volta presi in esame i protocolli e/o i POS e le procedure, verranno individuati e valutati gli eventuali rischi residui nelle varie fasi di lavoro, rispetto al rischio di contagio da COVID-19, in relazione alla soggettività del cantiere.

Di conseguenza, le analisi fatte potrebbero nuovamente modificare il PSC, nello specifico: le misure preventive e protettive, le misure di coordinamento, le prescrizioni, il Cronoprogramma, il Layout di cantiere e i costi della sicurezza.

In caso di misure non realizzabili o dubbi, ci si deve confrontare con l‘Autorità Sanitaria Locale per concordare e individuare possibili soluzioni.

Sospendere i lavori?

In accordo con il Committente, può essere richiesta la sospensione dei lavori e/o in altri casi si può comunicare il Cronoprogramma aggiornato al Comune, allo scopo di richiedere una proroga al termine di fine lavori comunicato in precedenza e, eventualmente, richiedere la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione.

Foto: iStock/Daniel Balakov