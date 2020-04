Con l’imminente decreto del 22 aprile, sembra ormai confermato l’aumento di 200 euro del bonus per autonomi, p.iva e professionisti, e a differenza del precedente, dovrebbe essere erogato per due mesi, ovvero aprile e maggio (se l’attività risulta bloccata).

Sembra però strano, dato che non sembravano esserci fino a oggi risorse per “dare a tutti” 600 euro (>> leggi: Bonus 600 euro professionisti, a chi manca?).

Sarà quindi necessario far quadrare i conti, rivedere i requisiti di riconoscimento, limitare il numero dei beneficiari e rendere più sostenibile la misura. Come? Vediamo le ipotesi al vaglio.

Bonus 800 euro autonomi e p.iva: nuove regole?

Ingenerale, con il Dl aprile si preannunciano 70 miliardi che si andranno a sommare ai 25 del Dl Cura Italia, e proprio per questo si prospettano:

– bonus 800 euro aprile e maggio, quindi 1600 euro per due mesi di “inattività o chiusura”;

– proroga cassa integrazione con la causale Covid-19, finora concessa fino a massimo 9 settimane;

– proroga congedo parentale straordinario INPS o bonus baby sitter, visto il prolungamento di chiusura delle scuole;

– proroga delle scadenze fiscali, potenzialmente anche Imu e Tari;

– reddito emergenza colf, badanti, baby sitter, che han perso lavoro per la pandemia;

– bonus figli under 14, con assegno da 80 a 160 euro.

Nuovo bonus autonomi: chi potrà fare domanda?

Il bonus 600 euro è stato riconosciuto indiscriminatamente ai possessori di partita Iva e liberi professionisti con redditi minori a 35 mila euro. L’indennità è arrivata anche sui conti correnti di quelli che pur vantando un reddito maggiore, comunque compreso tra i 35 mila e i 50 mila euro, hanno di fatto registrato minori entrate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Sul “chi” potrà richiedere il bonus 800 euro, ancora ci sono dettagli da chiarire, e Governo e opposizione si stanno ancora confrontando.

La maggioranza vorrebbe l’indennità riconosciuta solo a chi nell’anno di imposta 2018 ha dichiarato redditi minori di 35 mila euro. A tutti gli altri, quindi, nei mesi di maggio e giugno il nuovo bonus non verrebbe accreditato.

Anche sulle modalità di accesso all’indennità si sta ancora discutendo, e non è detto che i contribuenti saranno tenuti a presentare una nuova richiesta all’Inps. Vedremo le regole definitive nei prossimi giorni.

