Ecobonus, Entrate chiarisce sulla cessione diretta

Con la risposta n. 105/2020, Entrate risponde a una società che si occupa di piattaforme web la possibilità di acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese a sostegno di interventi di riqualificazione energetica eseguiti da un’altra società, dato che le due compagini sono all’interno della medesima Rete di imprese.

Con la circolare n. 17/2018, L’Agenzia aveva già avuto modo di precisare che “nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese”.

Il caso

Nel caso in esame, l’istante realizza piattaforme web, mentre l’altro soggetto all’interno della Rete di imprese svolge attività di servizi energetici integrati per l’edilizia: le due aziende sono collegate, pur svolgendo attività diverse.

In conclusione, il collegamento necessario per la cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione“, e ciò allo scopo di evitare che le agevolazioni in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

L’amministrazione, sempre su richiesta, indica all’istante il corretto comportamento fiscale da tenere a operazione concretizzata. Quindi, considerato che la società, nel momento di acquisizione del credito, verserà ai cedenti un corrispettivo pari al 60% del valore nominale dello stesso credito fiscale e realizzerà una sopravvenienza attiva per la differenza pari a 40, generata appunto dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato, tale posta attiva concorrerà alla formazione del reddito imponibile dell’istante nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Ricordiamo che sono stati attivati i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

