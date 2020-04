ANAC ha chiesto a Governo e Parlamento misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive in vista della cosiddetta “fase 2”.

La sospensione generale dei procedimenti amministrativi rischia di creare problemi al settore degli appalti pubblici e il blocco delle procedure urgenti (tra cui quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale), specie perché la sospensione stessa è stata prorogata dal 15 aprile al 15 maggio.

ANAC ha anche fornito alle Stazioni Appaltanti le indicazioni per continuare a operare con sistemi omogenei ed uniformi. Le procedure sono contenute nella Delibera n. 312 del 9 aprile 2020.

Coronavirus, ANAC e fase 2: istruzioni per le procedure di gara

La delibera 312 ha appunto l’obiettivo di garantire comportamenti omogenei e uniformi nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.

Vengono fornite indicazioni:

– per le procedure di gara per le quali non si è ancora giunti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte;

– per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti.

Nel primo caso, le Stazioni Appaltanti possono valutare il differimento della procedura a seconda dell’urgenza, della necessità di prevedere un sopralluogo o la consultazione di documenti in determinati uffici.

Nel secondo caso, devono invece comunicare con la massima trasparenza la sospensione dei termini e indicare in modo chiaro da quando iniziano nuovamente a decorrere. Per le Stazioni Appaltanti è anche possibile concedere proroghe ulteriori nel caso in cui l’emergenza impedisca il rispetto delle scadenze.

Come eseguire il sopralluogo dei documenti in questo periodo?

ANAC specifica che le gare possono essere eseguite mediante procedure telematiche, e che è possibile rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dal bando se non necessario alla formulazione dell’offerta. Anche le riunioni delle commissioni giudicatrici potranno svolgersi in via telematica.

L’ultima specifica è quella della mancanza di penali nell’esecuzione ritardata delle prestazioni, data l’emergenza sanitaria in corso.

