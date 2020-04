Con Decreto 6 aprile 2020 vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido e apportata modifica al Codice di prevenzione Incendi nella sezione V dell’allegato 1. Saranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.98 del 14-4-2020).

Vediamo i dettagli.

Antincendio: in GU le RTV per gli asili nido

Il Decreto si compone di due distinti allegati:

– allegato 1: “REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V. 9 Asili nido”: è il nuovo capitolo che si aggiunge alla sezione V del Codice di Prevenzione Incendi;

– allegato 2: Modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Decreto 6 aprile 2020: campo di applicazione

Le disposizioni, contenute all’allegato 1 del DM 6 aprile 2020 si possono applicare

• agli asili nido con oltre 30 persone presenti (individuate all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, al numero 67) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oppure a quelli di nuova realizzazione;

• in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.

La RTV Regola tecnica verticale per gli asili non era la sola regola tecnica attesa dal mondo dei professionisti dell’antincendio.

Sono infatti state già approvate in sede di Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi (CCTS) e sono in attesa della conclusione dell’iter per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

– regola tecnica verticale per edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;

– revisione ed aggiornamento della regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le attività di autorimessa emanata con decreto del Ministro dell’Interno 21 febbraio 2017.

