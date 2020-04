La novità principale (contenuta nella tabella aggiornata da ENEA) è che se infissi, caldaie a condensazione in classe A e schermature solari vengono installate in parti comuni condominiali o in tutte le unità del condominio, la detrazione sale dal 50% al 65%.

Sono inoltre attivi da qualche settimana i siti per comunicare a ENEA i dati per ottenere l’agevolazione. Il termine per trasmetterli è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus

per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

>> Per conoscere tutto sull’Ecobonus scarica l’ebook “Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le conferme 2020, con quesiti risolti”

Ecobonus 65% infissi e caldaie: nuove tabelle ENEA

Riportiamo le tabelle aggiornate da ENEA, dove in corrispondenza dell’intervento viene specificata la detrazione ottenibile.

Bonus facciate

Sul Bonus facciate, dalla sua conferma nella Manovra 2020, ci sono stati diversi aggiornamenti. In questo articolo trovi tutti i dettagli, fino alla Circolare e l’ultima Guida di Entrate:

>> Bonus Facciate: tutti i dettagli

Bonus casa: elenco interventi soggetti all’obbligo di invio

ENEA ha fornito anche un altro aggiornato che include l’elenco degli interventi per il risparmio energetico, agevolati con il bonus ristrutturazione, soggetti all’obbligo di invio all’ENEA.

>> BONUS CASA: elenco interventi soggetti a obbligo di invio

Abbiamo realizzato un eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano l’edilizia. Tra queste, prima di tutto, il Bonus facciate.



BONUS FACCIATE E AGEVOLAZIONI FISCALI 2020 IN EDILIZIA Lisa De Simone, 2019, Maggioli Editore 2019, Esordisce dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate che garantisce un super sconto fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici. Nella Manovra Finanziaria 2020 non c’è solo questa importante novità. Accanto al super bonus,...



Foto: iStock/DmitriMaruta