Il DPCM 10 aprile 2020 firmato dal premier e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 proroga la limitazione agli spostamenti e alle attività produttive; alcune attività hanno ricevuto il via libera (poche e con molti limiti), ma nessuna inerente l’edilizia e i cantieri.

Conte ha affermato che non ci sono ancora le condizioni per una riapertura consistente delle aziende, e dei cantieri, in Italia. Nel frattempo, qualcosa si muove sul fronte dei “famosi” 600 euro per professionisti: Bonus 600 euro, INARCASSA procede al PAGAMENTO.

Coronavirus, stop cantieri fino al 3 maggio

La lista dei cantieri fermi

Ancora sospese le attività aventi i seguenti codici ATECO:

– 41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;

– 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari;

– 43.11 Lavori di demolizione;

– 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;

– 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture);

– 42.91 Costruzione di opere idrauliche;

– 42.99.09 Costruzione di impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf;

– 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.

Le attività consentite

Ammesse le attività con codici ATECO:

– 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.09 e 42.99.01 che sono tra le attività sospese);

– 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;

– 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;

– 37 Gestione delle reti fognarie;

– 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;

– 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;

– 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;

Anche gli studi professionali, possono continuare le attività (rispettando le solite raccomandazioni) se hanno i codici ATECO:

– 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;

– 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;

– 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Bonus 600 euro

CASSA GEOMETRI chiede un’integrazione della domanda

Le eccezioni regionali

Le regioni, come specificato nell’ultimo articolo del DPCM 10 aprile, possono continuare ad adottare misure più restrittive (rimani aggiornato: Chiudi Italia, le regole delle regioni per i cantieri edili).

In generale:

– in Lombardia,Piemontee Campania restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono nemmeno librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);

– nelle Province di Rimini e Piacenza, nel capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo (decreto Regione Emilia-Romagna del 11 aprile 2020) restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);

– nel Comune di Cagliari restano restano tutte le restrizioni precedenti (quindi non riaprono librerie e altre attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020);

– in Liguria aboliti i 200 metri di distanza massima dalla propria abitazione per l’attività motoria con introduzione del concetto di “pertinenza”; consentite le grigliate del 25 aprile e del 1° maggio ma soltanto nelle proprietà private e con i familiari; librerie aperte ma soltanto due giorni a settimana. Obbligo generalizzato di uscire di casa con mascherine e guanti o, in alternativa, il gel disinfettante. Questa nuova ordinanza entrerà in vigore il 14 aprile e durerà fino al 3 maggio.

