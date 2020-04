Come dicevamo nell’articolo dedicato a Inarcassa, il Decreto Liquidità ha posto ulteriori vincoli all’erogazione dell’indennità di 600 euro a sostegno del reddito prevista dal Cura Italia e ha di fatto modificato la platea di chi può ricevere l’indennità: i professionisti devono essere iscritti in via esclusiva agli Casse private.

La Cassa dei Geometri, per accelerare la verifica dei requisiti previsti, il 9 aprile ha invitato chi ha presentato domanda (fino alle 11 del giorno stesso) a integrarla con un’ulteriore dichiarazione in cui si precisa l’inscrizione “in via esclusiva”. Senza questa dichiarazione la Cassa dei geometri non potrà procedere all’erogazione dell’indennità. Per l’erogazione dell’indennità, manterrà l’ordine cronologico di presentazione della prima domanda.

Bonus 600 euro, come fare l’integrazione alla domanda?

È stata mplementata la procedura telematica nell’area riservata su www.cipag.it, raggiungibile nella funzione “indennità Covid-19” cliccando su “integrazione domanda”. Rilasciata anche una Guida all’integrazione della domanda che spiega come fare la domanda di integrazione dopo le novità del Decreto Liquidità.

Approfondisci i contenuti del Decreto Liquidità