Continua il percorso di informazione settimanale dedicato al comparto edilizio ai tempi del Coronavirus per dare indicazioni, quanto più possibili chiare, agli operatori di settore e rispondere alle domande più comuni. Un aggiornamento gratuito per tutti i progettisti privati e i tecnici della PA, per essere informati e capire con gli esperti cosa succede e cosa si potrà fare per lavorare in emergenza.

Nelle settimane precedenti abbiamo parlato di organizzazione del lavoro, misure di sostegno, cantieri edili e rapporti privati e P.A. durante l’emergenza Covid-19. Il prossimo appuntamento è il webinar di Giovedì 9 aprile dalle ore 15 alle ore 16 e si parlerà di “Ripensare i luoghi pubblici. Quali nuovi accorgimenti progettuali?”.

Giovedì 9 aprile dalle ore 15 alle ore 16

“Ripensare i luoghi pubblici. quali nuovi accorgimenti progettuali?” ISCRIVITI SUBITO

Partecipano alla tavola rotonda: