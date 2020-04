L’importo complessivo delle risorse disposte dal MIT (Decreto Direttoriale n. 5460 del 2 aprile 2020) per intervenire infrastrutturalmente nei piccoli comuni è di 7.366.220 euro. Ciò è previsto dal «Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni».

Ma quali sono i 39 comuni cui andranno i finanziamenti? Per quali opere?

Il MIT riserva 7 milioni ai piccoli comuni

Quali interventi sono ammessi?

Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, nei comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti.

Quali sono i 39 comuni?

