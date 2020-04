Quali requisiti tecnici devono avere gli impianti solari e gli apparecchi a condensazione e a biomassa? Come varia la percentuale della detrazione fiscale? ENEA ha pubblicato 3 aggiornamenti per rispondere a tutti questi dubbi in merito all’ecobonus relativo a: caldaie a condensazione, caldaie a biomassa e collettori solari.

Ecobonus, nuove regole ENEA per collettori solari e caldaie

Caldaie a condensazione

>> Agevolazioni

– al 50% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con classe energetica A nelle singole unità immobiliari. La percentuale di detrazione sale al 65% se l’installazione avviene in impianti centralizzati oppure nel caso di contestuale sostituzione dei generatori di calori in tutte le unità immobiliari che compongono il condominio;

– al 65% perla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti per singole unità immobiliari.

>> Requisiti tecnici dell’intervento

– Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.

– Ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione.

>> Documentazione

Bisogna inviare a ENEA la scheda descrittiva dell’intervento, ed è necessaria l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici. Solo nei casi di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare ≤ 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da un’attestazione del fornitore.

Vademecum ENEA – CALDAIE A CONDENSAZIONE

Caldaie a biomassa

>> Agevolazioni

Sono al 50% sia per la sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico, sia per una nuova installazione sugli edifici esistenti. In questo caso non è necessario possedere un impianto di riscaldamento (come per altri interventi) ma solo che gli edifici siano accatastati o con richiesta di accatastamento in corso.

>> Requisiti tecnici del generatore di calore

– rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%;

– certificazione ambientale di cui al D.M. 07/11/2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;

– deve rispettare le normative locali per il generatore e per la biomassa;

– conformità alle norme UNI EN ISO17225-2 per il pellet, UNI EN ISO17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.



>> Documentazione

– Scheda Enea.

– Asseverazione (nei casi in cui è richiesta).

– Schede tecniche dei generatori installati.

– Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08.

– Libretto di impianto.

Vademecum ENEA – CALDAIE A BIOMASSA

Collettori solari

>> Agevolazioni

Detrazione del 65% con un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare (esistente).

I collettori solari termici sono agevolabili per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, devono essere garantiti per almeno 5 anni, mentre gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni.

>> Requisiti tecnici

– Certificazione Solar Keymark;

– Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato.

>> Documentazione

– “Scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato.

– Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici.

– Schede tecniche dei collettori installati.

– Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto (quando previsto).

Vademecum ENEA – COLLETTORI SOLARI

Foto: iStock/Lari Bat