Serve pensare a un post-Coronavirus. Fillea Cgil e Legambiente, Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. del Lazio e Rete Irene lo hanno fatto e hanno proposto di potenziare e stabilizzare i bonus fiscali per la casa e semplificare gli strumenti urbanistici e le procedure amministrative.

Le proposte sono varie, dall’estensione del bonus facciate a tutto il 2021 al prolungamento di ecobonus e sismabonus al 31 dicembre 2030, ma tutte hanno un comune obiettivo: rilanciare l’edilizia.

Bonus casa (stabili) post Coronavirus

Secondo Fillea-Legambiente bisognerebbe prolungare fino al 31 Dicembre 2025 ecobonus e sismabonus per i condomini, prevedendo una riduzione minima del fabbisogno energetico di almeno il 50% o il raggiungimento della classe energetica B per aiutare le famiglie a risparmiare. Si potrebbero anche aumentare gli incentivi in maniera progressiva (innalzare l’attuale incentivo massimo fissato al 75%) dati i preventivati consumi ridotti nei mesi a venire.

Inoltre, la proposta include:

– la possibilità di soluzioni integrate di detrazione fiscale o cessione del credito che coinvolgano anche gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) nei singoli alloggi (cappotto termico condominiale e sostituzione di infissi e impianti dei singoli alloggi);

– la spinta per riqualificazioni energetiche nei quartieri con obiettivi sociali attraverso i Comuni;

– l’istituzione di un fondo per l’accesso al credito a tassi bassi specifico per le imprese, le famiglie e i condomini per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica;

– il poter equiparare a manutenzione straordinaria gli interventi di retrofit energetico (ecobonus) e di consolidamento antisismico (sismabonus) di edifici esistenti, in modo che diventino assoggettabili alla sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

– la possibilità, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali e l’installazione di schermature o serre solari e di impianti solari, anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi.

Cosa propongono gli Architetti del Lazio?

In primis la semplificazione delle procedure edilizie, facendo così fronte non solo ai mancati incassi ma soprattutto alle mancate commesse.

In merito suggeriscono infatti:

– di snellire le procedure urbanistiche e rendere perentorie le tempistiche, anche per favorire Programmi “complessi” per le trasformazioni urbane;

– una procedura innovativa per certificare la legittimità edilizia e urbanistica degli edifici;

– l’istituzione di un Sportello Unico per la raccolta di tutti i pareri e l’unificazione delle piattaforme pubbliche;

– la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati attraverso una procedura simile a quella attuata per fari costieri e case cantoniere.

Suggeriscono inoltre un Piano di rigenerazione urbana che faciliti i cambi di destinazione d’uso degli edifici, un Piano straordinario per l’emergenza abitativa e un Piano straordinario per le centralità culturali nelle periferie delle città: impianti sportivi, musei, parchi tematici attrezzati, biblioteche, teatri, che restituiscano identità ai quartieri-dormitorio.

Infine propongono la costituzione di un Fondo economico per dare nuovo impulso a infrastrutture e opere pubbliche con accesso diretto a finanziamento di opere e servizi professionali attraverso Cassa Depositi e Prestiti, e un fondo di sostegno per le libere professioni (ridurre la tassazione e aumentare gli incentivi fiscali per gli investimenti delle Casse al fine di liberare risorse per i sussidi e l’assistenza agli iscritti).

Bonus fiscali, la proposta di Rete Irene

Rete Irene ha proposto la campagna 100 giorni per il rilancio stilando in 10 punti il suo Piano:

stabilire una moratoria immediata delle scadenze di pagamento fiscali e contributive di tutta la filiera per i mesi di marzo, aprile e maggio, per un periodo di dodici mesi, con le opportune coperture a garanzia dello Stato; congelare immediatamente il rating bancario per il periodo marzo-dicembre 2020 per tutte le aziende afferenti al settore; trasformare immediatamente le linee di credito autoliquidante (es. anticipi su fatture) in linee di cassa (conto corrente); aumentare immediatamente le linee di credito in essere nella misura del 50%, a tassi agevolati; consentire la cessione infra-annuale dei crediti d’imposta per ecobonus e sismabonus, con periodicità almeno trimestrale, per tutti gli interventi realizzati a partire dal 2020, inclusi quelli condominiali, assicurando la puntualità della loro disponibilità; estendere ecobonus e sismabonus al 31 dicembre 2030, in accordo con la prima tappa del Green Deal europeo al 2030; estendere il provvedimento bonus facciate a tutto il 2021; Azzerare gli oneri di occupazione del suolo pubblico per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico del patrimonio edilizio; fissare il termine imperativo di trenta giorni per il rilascio delle concessioni consentire di effettuare le assemblee condominiali in forma di videoconferenza; rendere il più possibile immediata l’entrata in vigore delle modifiche al sistema degli incentivi, evitando che l’«effetto annuncio» crei aspettative che bloccano per mesi le decisioni di investimento.

