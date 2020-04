Ci sono limitazioni che hanno però allontanato le giovani coppie e i neo-proprietari da questa misura. Il regolamento prevede infatti:

– che l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario);

– che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

– che il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€;

– che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno;

– che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.

** HAI DIRITTO AI 600 EURO PER PROFESSIONISTI? CALCOLA IL TUO REDDITO PER SAPERLO **

Il calcolo viene fatto in base a:

– il tuo reddito del 2018

– il tuo reddito (compensi percepiti/incassati – spese sostenute) del primo trimestre 2019

– il tuo reddito del primo trimestre 2020

Reddito complessivo 2018 (compensi percepiti/incassati - spese sostenute/pagate) Attenzione il campo è richiesto Inserisci

Inserisci il tuo reddito (compensi percepiti/incassati - spese sostenute) del primo trimestre 2019 Attenzione il campo è richiesto Inserisci

Inserisci il tuo reddito (compensi percepiti/incassati - spese sostenute) del primo trimestre 2020 Attenzione il campo è richiesto Calcola

>> Approfondisci: Bonus 600 euro per Professionisti

Conviene presentare domanda?

Non è detto che sia conveniente la moratoria delle rate per chi ha acceso un mutuo da poco: il mutuatario dovrà comunque pagare il 50% degli interessi durante i mesi di sospensione (incluso lo spread), poi ripartirà l’ammortamento da dove si era lasciato (la quota capitale viene congelata) e prolungata la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa.

Forse è quindi meglio calcolare il costo dell’operazione. In base a quanti interessi si pagano, di solito più elevati se il mutuo è stato attivato da pochi anni, potrebbe risultare più o meno conveniente. Si potrebbero pertanto considerare le possibili alternative, ad esempio chiedere una rinegoziazione del proprio contratto di mutuo o una surroga.

Ti potrebbe interessare: