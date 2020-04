È stato pubblicato da ENEA un nuovo vademecum relativo al bonus facciate, la novità introdotta dalla legge di bilancio 2020 e che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono inclusi negli interventi agevolabili quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

>> Leggi il nostro speciale: Bonus Facciate: tutti i dettagli

Vediamo cosa prescrive il nuovo documento ENEA.

Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA

Il nuovo vademecum intitolato “Bonus Facciate coibentazione delle strutture verticali (commi 219 e 220, articolo 1, Legge 160/2019 – Legge di bilancio 2020)”, riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA.

Quali interventi richiedono l’invio dati a ENEA?

Sono rispettivamente:

– quelli influenti dal punto di vista energetico;

– quelli che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.

Per conoscere le risposte ai casi pratici sul Bonus facciate:

Scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici”

Come inviare i dati e dove?

Sul sito ENEA dedicato agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne. Ricordiamo che tali dati devono essere inseriti sulla sezione ecobonus (leggi qui: Ecobonus e bonus casa, attivati i siti per l’invio dati a ENEA).

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus

per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

Abbiamo realizzato un eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano l’edilizia. Tra queste, prima di tutto, il Bonus facciate.



BONUS FACCIATE E AGEVOLAZIONI FISCALI 2020 IN EDILIZIA Lisa De Simone, 2019, Maggioli Editore 2019, Esordisce dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate che garantisce un super sconto fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici. Nella Manovra Finanziaria 2020 non c’è solo questa importante novità. Accanto al super bonus,...



Foto: iStock/xijian