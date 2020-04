Gli effetti dell’emergenza Covid-19 sui bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura si stanno facendo sentire. Il rapporto dell’Ufficio studi e banche dati dell’OICE ha condotto una rapida analisi sui primi effetti determinati dall’entrata in vigore dei Dpcm più restrittivi: dal 9 marzo rettificato il 28,1% delle gare, domanda pubblica già in calo del 13%.

E per quanto riguarda l’impatto in termini di importi? In settimana saranno disponibili i primi dati. Ma nel frattempo vediamo cos’è successo ai bandi di gara pubblicati nel periodo dal 9 marzo al 27 marzo 2020, il delta temporale analizzato da OICE.

Coronavirus e bandi di gara: -13% in 18 giorni

Il report mette in evidenza il dato delle gare “rettificate” (cioè con scadenza delle offerte prorogata o con sospensione della gara o con annullamento del sopralluogo) dal 9 marzo al 27 marzo 2020: risulta che sono state oggetto di modifica 139 procedure di affidamento di incarichi di ingegneria e architettura, pari al 28,1% del totale delle 494 gare pubblicate.

Rispetto allo stesso periodo del mese precedente l’incremento è di quasi 15 volte. È anche evidente l’accelerazione delle sospensioni dovuta agli effetti dell’articolo 103 del decreto “Cura Italia” entrato in vigore il 18 marzo.

Quasi il 95% delle rettifiche rispetto al totale riguarda 132 gare la cui scadenza dei termini è stata prorogata.

Delle 139 gare rettificate, 41 (il 29,5% del totale delle gare rettificate) sono state modificate con un espresso richiamo ai provvedimenti emessi dal Governo per l’emergenza o alla necessità di adottare misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.

>> Scarica il report Oice

Foto: iStock/SIphotography