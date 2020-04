Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60 mila euro per unità immobiliare, e se l’intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell’involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane la stessa.

Cosa prescrive il nuovo vademecum ENEA?

Viene specificato che la documentazione di tipo “tecnico” da conservare a cura del cliente è la seguente.

>> Originale della “scheda descrittiva dell’intervento”

riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato.

>> Asseverazione

redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.

Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;

Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:

– all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;

– in un’autocertificazione del produttore;

– nell’asseverazione;

>> Schede tecniche di prodotto e marcatura CE

** Scarica il vademecum Enea aggiornato

