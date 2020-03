Il nuovo decreto dai ministri del Lavoro Catalfo e dell’Economia Gualtieri prevede che l’indennizzo di 600 euro per il mese di marzo sarà valido anche per professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private, e che le domande potranno essere inoltrate dal 1° aprile alla propria Cassa.

Il bonus sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35 mila euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.

Bonus 600 euro professionisti e casse private

«Siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l’obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo

superiore», spiega la Catalfo.

Come funziona l’indennità?

Una nota del ministero del Lavoro specifica che il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall’emergenza Coronavirus è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:

– ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro;

– ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35 mila e 50 mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

Escluso invece l’accesso all’indennità per gli iscritti alle Casse di previdenza non in regola con gli obblighi contributivi, per questi soggetti ci auguriamo possano essere aperte linee di credito da parte delle Casse stesse in grado di consentire loro di rientrare in bonis

Cosa significa cessazione, riduzione e sospensione dell’attività?

Ai fini del decreto si intende:

– per cessazione dell’attività, la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

– per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

A chi fare richiesta?

Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate dal 1° aprile 2020 da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti.

Foto: iStock/andresr