Edilizia e Coronavirus: 5 nuovi webinar

Seconda settimana di aggiornamento gratuito per tutti i progettisti privati e i tecnici della PA, per essere informati e capire con gli esperti cosa succede e cosa si potrà fare per lavorare in questo contesto di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Dal 30 marzo al 3 aprile continua il percorso di informazione on line dedicato al comparto edilizio. Ecco cos’è successo la prima settimana: rivedi le puntate registrate.

Il Governo prosegue nella sua azione di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Diversi decreti sono stati emenati, insieme ad alcuni Ordinanze regionali (trovi tutti questi documenti qui) e molte novità riguardano l’edilizia. Le condizioni di lavoro sono cambiate. Il coworking fino a un mese fa sembrava la soluzione a tutto, ora è tutto il contrario di quello che possiamo fare e del modo che utilizziamo per lavorare ogni giorno. Gli ospedali, con l’emergenza, diventano sempre più modulari. Ci sono delle defiscalizzazioni per imprese e professionisti. Si, ma quali? E come si fa per usufruirne? E le compravendite immobiliari, come fanno a sopravvivere all’isolamento? Poi, l’edilizia privata: quali cantieri si possono aprire o possono stare aperti? E i bonus per la casa che fine fanno?

A queste e altre domande risponderanno gli appuntamenti della seconda settimana di tavole rotonde on line. Per cinque giorni, cinque webinar di 1 ora (dalle 15 alle 16) che coinvolgeranno i principali attori del comparto edilizio (ANCE, INARCASSA, ANTEL..) per dare indicazioni quanto più possibili chiare agli operatori di settore e rispondere alle domande più comuni. In collaborazione con Manni Group.

Edilizia e Coronavirus 2: il programma

Ecco i giorni e i temi.

Lunedì 30 marzo dalle 15 alle 16

Dal coworking allo smart working

Come ripensare gli ambienti domestici, scenari evolutivi per il lavoro di domani, opportunità per la digitalizzazione operativa e procedurale dell'architettura e del comparto edilizio.

Martedi 31 marzo dalle 15 alle 16

Edilizia ospedaliera

L'evoluzione dell'ospedale nella riorganizzazione sanitaria ed il ruolo dell'architettura.

Mercoledi 1 aprile dalle 15 alle 16

Defiscalizzazione e misure fiscali

Per professionisti e imprese.

Giovedì 2 aprile dalle 15 alle 16

Compravendite immobiliari

Quali gli scenari post Covid-19?

Venerdì 3 aprile dalle 15 alle 16

Edilizia privata e interventi condominiali

Bonus casa, ecobonus, bonus facciate e sisma bonus: ripartire dalle detrazioni.

Tornate su questa pagina per rimanere aggiornati sulle novità! Di giorno in giorno, pubblicheremo anche le registrazioni delle singole puntate.

