Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

Ecobonus e bonus casa, attivati i siti per l’invio dati a ENEA

La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga di un anno delle misure delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia.

A ENEA bisogna inviare i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ecobonus, bonus casa ma anche il nuovo bonus facciate.

In particolare:

– i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus;

– i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

Enea, nuove lezioni online

Da martedì 31 marzo in diretta sulla pagina Facebook dell’ENEA sono previsti 10 video-appuntamenti sui temi dell’efficienza energetica come iniziativa di formazione e informazione per le scuole e per tutti gli altri soggetti interessati.

