Una nota esplicativa dell’ANCE illustra le nuove misure del Dpcm 22 marzo che riguardano il settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti.

In pratica il blocco della specifica lavorazione, o il via libera alla sua prosecuzione, si applica solo al tipo di attività individuata dal codice Ateco e non all’impresa che è iscritta con quel codice Ateco alla camera di commercio.

Coronavirus, ANCE chiarisce lo stop delle attività attraverso i Codici Ateco

La classificazione Ateco allegata al decreto, secondo l’associazione delle costruzioni, ha la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.

L’articolo 1 lettera a) del Dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020. Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’allegato 1 al Dpcm. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice Ateco 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative).

Sembrerebbe però che i codici Ateco indicati non siano da riferire all’impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività. Ad esempio l’associazione riporta un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice Ateco 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, che sarebbe però in grado di continuare a realizzare un intervento corrispondente a un codice Ateco 42 (Ingegneria civile).

Continuare la filiera produttiva

Ance nota che il decreto «prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1», cioè quelle permesse. «Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni».

L’associazione dei costruttori ha stilato un apposito modello di autodichiarazione per questo scopo, specificando che «fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata».

Nella nota inoltre si ribadisce che tra le attività non sospese ci sono «quelle relative alla raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice Ateco 38)».

Spostamenti consentiti?

Ance chiarisce che il Dpcm li consente, ma segnala una disposizione, contenuta nello stesso decreto, che abrogando una misura che consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, crea incertezza sul fatto che i lavoratori che hanno svolto il loro turno, possano fare ritorno nel comune di provenienza.

>> Nota Ance

>> Codici Ateco

>> Codici Ateco costruzioni (in dettaglio)

>> Dichiarazione Prefettura

Ti potrebbe interessare: le novità del Decreto Cura Italia

Foto: iStock/AndreyPopov