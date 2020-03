Ieri il Governo ha emanato un nuovo dpcm che contiene una nuova stretta per ridurre la diffusione del Coronavirus: chiusura di tutte le attività non necessarie e una lista di attività che possono continuare a lavorare perché ritenute indispensabili. Alcune regioni hanno fatto la loro parte, anzi hanno a dirla tutta rincarato la dose, pubblicando Ordinanze ancora più restrittive del dpcm. Lo hanno fatto perché ritengono che serva un’azione ancora più decisa nei confronti del virus. Ma cos’ha più valore, le Ordinanze o il Decreto, detto “Chiudi Italia”?

In più, un’ordinanza dei Ministri della Salute e dell’Interno, mette lo stop a tutti gli spostamenti al di fuori del Comune in cui ci si trova. Riguarda tutti i viaggi, sia con mezzi pubblici che privati. Uniche deroghe, per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza” o per motivi di salute.

Ieri pomeriggio, Confindustria aveva dichiarato “Non si può chiudere tutto”. A quel punto il Governo sembrava voler prendere tempo fino a mercoledì. Ma poco dopo i Sindacti hanno minacciato lo sciopero generale e Conte ha firmato il decreto “Chiudi Italia” intorno alle 20 di ieri sera. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta la scorsa notte.

Ma cosa contiene in dettaglio il dpcm? Quali sono le Regioni che hanno emanato le Ordinanze? E cosa impongono? E, domanda cruciale: ha più valore l’Ordinanza o il dpcm?

Decreto Chiudi Italia: cosa dice il decreto del Governo?

Il Decreto firmato da Conte ieri è in vigore da oggi. Le aziende che devono proseguire l’attività hanno tre giorni di tempo per adeguarsi, quindi fino al 25 marzo. Il decreto vale fino al 3 aprile.

Le attività professionali non sono sospese

Le attività che possono proseguire l’attività sono elencate nell’allegato 1 del dpcm, che indica anche il codice ATECO dell’attività. Le attività professionali non sono sospese. e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Dal numero di codice Ateco 37 al 43.2 dell’elenco delle attività non sospese, ci sono alcune attività che ci interessano: ingegneria civile, gestione delle reti fognari, attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, installazione di impianti elettrici e idraulici e altri lavori di costruzione e installazione. Al codice 71, gli studi di ingegneria e architettura. Al 74, le attività professionali, scientifiche e tecniche.

I cantieri non sono nella lista delle attività non sospese. Ma cosa comprende “altri lavori di costruzione e installazione”?

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tra le attività non sospese, chi ha la possibilità di farlo può utilizzare lo smart working.

Le opere pubbliche proseguono

Le attività che possono proseguire sono quelle identificate dai codici Ateco 42, relativo all’Ingegneria civile, e 43.2, relativo all’nstallazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione. L’indicazione significa che potranno proseguire anche gli interventi compresi nelle relative sottocategorie. Il capitolo 42 (Ingegneria civile) include la stragrande maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie: Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).

Edilizia privata e immobiliare ferme

Si fermano invece tutti gli interventi che ricadono nella “Costruzione di edifici” definita dal Codice Ateco 41: «include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali» (Istat).

Ordinanze delle Regioni

La Regione Lombardia ha emesso un’ordinanza con la quale impone la chiusura di studi professionali e cantieri. Si vedano i punto 11 e 15 dell’Ordinanza. L’Ordinanza è in vigore da sabato 21 marzo e fino al 15 aprile. Scarica l’Ordinanza della Lombardia.

Studi professionali e cantieri chiusi anche in Piemonte, ai punti 19 e 20 dell’Ordinanza. In vigore da domenica 22 marzo fino al 3 aprile. Scarica l’Ordinanza della Regione Piemonte.

Eccezioni per alcuni cantieri in Lombardia e Piemonte (si vedano ai punti indicati delle ordinanze).

Fino al 3 aprile cantieri edili pubblici e privati chiusi in Campania, con alcune eccezioni (punto 2 dell’ordinanza). Scarica l’Ordinanza della Campania.

Hanno più valore le Ordinanze o il decreto Chiudi Italia?

Tra le Ordinanza delle Regioni e il dlcm del Governo entra però in gioco un dubbio: quale ha valore maggiore? Valgono di più le Ordinanze o il decreto del Governo?

“Chiederemo se il provvedimento mio viene spazzato da quello del governo o se rimane, cercheremo di capire quale dei due sia in vigore”. Così ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio24 stamattina. “Ho emesso l’ordinanza perchè avevo una pressione da parte dei sindaci dei capoluoghi e degli stakeholder, da parte del governo non avevo ricevuto ancora neanche una bozza, pensavo che il governo potesse tirare in lungo”, aggiunge.

La stessa domanda se la stanno facendo anche gli Ordini Professionali della Lombardia. Secondo la linea della Regione, gli studi professionali dovrebbero svolgere il lavoro da casa in smart working se non per funzioni indifferibili che richiedono la presenza, mentre il decreto del Governo lascia possibilità molto più ampie e annovera gli studi professionali tra le attività non sospese.

Un interrogativo simile vale per i cantieri. I cantieri sono chiusi per la Regione Lombardia, ma sono in parte assenti nel decreto. Il decreto prevede, come abbiamo detto sopra, che non siano sospese attività di ingegneria civile, gestione delle reti fognarie, attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, installazione di impianti elettrici e idraulici e altri lavori di costruzione e installazione. Eventuali cantieri di questo tipo sono aperti? Cosa s’intende con “altri lavori di costruzione e installazione”?

Le stesse domande se le fanno anche i professionisti e le imprese delle altre Regioni (Piemonte e Campania) che hanno emanato le Ordinanze: vale di più il decreto del Governo o l’Ordinanza?

Risposta: quando le regioni legiferano in maniera più restrittiva, come in questo caso, valgono le ordinanze delle Regioni, naturalmente sul loro territorio.



