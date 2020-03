“La dichiarazione di successione da zero”, edito da Blumatica, è un manuale operativo dettagliato e completo di tutte le istruzioni per la compilazione di ogni tipo di dichiarazione di successione: quelle vecchie, cartacee, redatte sul Modello 4 e la nuova Dichiarazione Telematica.

Fornisce risposte molto chiare alle domande più frequenti e utili dell’argomento. Alcuni esempi: Cos’è la successione? Chi è il de cuius? Quando e dove si apre la successione? Chi sono i discendenti? Cos’è la successione legittima? Cos’è la successione testamentaria?

Non si tratta di una pubblicazione semplicemente pratica e operativa ma anche esaustiva di tutto il compendio giuridico da cui discende l’aspetto fiscale. La materia della dichiarazione di successione è cambiata più volte nel tempo, tutte le normative giuridiche e fiscali si sono avvicendate ma si sono cristallizzate nei vari periodi e sono tutte ancora perfettamente valide e vigenti.

Muoversi bene non è quindi semplice. Le spiegazioni di questo libro aiutano molto. Sono chiare e comprensibili, sempre corredate da numerosi esempi pratici e ausili grafici a colori.

Dichiarazione di successione: dal neofita all’esperto

“La Dichiarazione di successione da zero” ha un altro grande pregio: quello di rivolgersi al neofita alle prime armi così come al grande esperto di pratica successoria. L’uno e l’altor troveranno informazione di cui non erano a conoscenza e tanti consigli pratici per affrontare anche i casi più particolari.

Il libro è utile ai consulenti tecnici che si occupano anche di gestire i beni immobili presenti nella stragrande maggioranza delle dichiarazioni. Gli esempi riguardano tutti gli aspetti del loro lavoro di tutti i giorni: come effettuare il calcolo dei valori dei diritti immobiliari in base alla data di apertura della successione, calcolare le imposte in base ai diversi periodi di riferimento, come si calcola l’usufrutto?

Dichiarazione di successione, perchè comprarlo?

Le conoscenze acquisite direttamente sul campo hanno grande valore, così come gli anni di ricerca, sviluppo e aggiornamento continuo, gli innumerevoli incontri su tutto il territorio nazionale con migliaia di operatori ed esperti del settore.

Questo libro curato da Blumatica contiene tutto questo. Come editore di lunga data, Maggioli è molto legato alla produzione cartacea e crede che abbia un deciso valore aggiunto. Per questo motivo promuove questa pubblicazione tecnica e così approfondita, ricca di preziose informazioni documentate. Il libro è da tenere sempre a portata di mano e da consultare rapidamente durante la redazione di qualsiasi tipo di dichiarazione di successione.



La prima stampa del libro “La dichiarazione di successione da zero” è andata sold out molto rapidamente. Si tratta di un tema sempre molto caldo, non facile, e per questa pubblicazione professionale c’era grande attesa. Il suo valore è provato dai riscontri molto positivi ricevuti dai professionisti. La cultura tecnica va diffusa in questo modo: facendo informazione in modo corretto, ma anche ben comprensibile.

