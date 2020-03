Pubblicato il DM 1121/2020 con il bando per le università statali, che prevede il cofinanziamento, con 400 milioni di euro, ai programmi d’investimento in edilizia universitaria.

I programmi d’investimento dovranno essere presentati università statali entro il 12 maggio 2020, secondo le indicazioni inviate a tutti gli Atenei statali ed esclusivamente in via telematica.

Bando edilizia universitaria, ecco tutti i dettagli

Le risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche per il periodo 2019-2033 sono destinate al cofinanziamento nella misura massima del 50% di programmi d’intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali.

Cosa finanzia il bando?

Sarà data priorità agli interventi cantierabili entro l’anno. Sono previsti anche 50 milioni destinati all’ammodernamento degli spazi delle Università attraverso l’acquisizione di attrezzature scientifiche e la realizzazione di moderne infrastrutture tecnologiche.

Il Fondo prevede il finanziamento di 4 programmi:

– 270.000.000 € finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e costruzione in linea con la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia, da avviare entro il 2020;

– 70.000.000 €, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022;

– 50.000.000 €, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020;

– 10.000.000 €, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e costruzione secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 2020.

Quali interventi sono ammessi?

Gli interventi di edilizia finanziabili riguardano la: costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, eccetto gli interventi di edilizia residenziale.

Altre condizioni:

– al momento della domanda, gli immobili devono essere di proprietà delle Istituzioni universitarie, dello Stato o di enti territoriali;

– al momento della domanda, è ammessa la costruzione su aree che risultano di proprietà dell’Istituzione o assegnate in diritto di superficie a tempo indeterminato;

– sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la progettazione, per l’esecuzione dei lavori, per gli impianti e per le forniture necessarie alla realizzazione del programma;

– sono ammissibili anche le spese per arredi e attrezzature.

Abbiamo realizzato un eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano l’edilizia. Tra queste, prima di tutto, il Bonus facciate.



BONUS FACCIATE E AGEVOLAZIONI FISCALI 2020 IN EDILIZIA Lisa De Simone, 2019, Maggioli Editore 2019, Esordisce dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate che garantisce un super sconto fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici. Nella Manovra Finanziaria 2020 non c’è solo questa importante novità. Accanto al super bonus,...



Foto: iStock/skynesher