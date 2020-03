Acqua, pioggia, nebbia, rugiada e condensa rappresentano una minaccia per la facciata degli edifici. Come rimediare? X-Dry Paint, grazie all’innovativa tecnologia X-Dry, rende la facciata idrorepellente dopo sole 6 ore dall’applicazione e garantisce massima protezione in ogni condizione climatica Settef, brand di Cromology Italia, specializzato nelle pitture e soluzioni tecniche per la facciata, è costantemente impegnato nello studio e sviluppo di nuove soluzioni vernicianti e collezioni colore per esterni, con una particolare attenzione alle prestazioni tecniche, ambientali ed estetiche.

X-Dry Paint è la pittura con idrorepellenza a sviluppo rapido dopo l’applicazione, nata dall’impiego della tecnologia X-Dry.

La tecnologia si basa sulla forte sinergia tra il legante utilizzato e particolari cariche che consentono di ottenere una superficie strutturata con micro-rilievi e micro-canali non visibili a occhio nudo che garantiscono un drenaggio estremamente rapido dell’acqua. Con la tecnologia X-Dry acqua, pioggia, nebbia, rugiada e condensa non rappresentano più una minaccia per la facciata in quanto l’acqua meteorica defluisce rapidamente lasciando asciutta la superficie.

X-Dry Paint, pittura idrorepellente per facciate, in sole 6 ore

X-Dry Paint, grazie alle sue particolari caratteristiche, è la pittura ideale da impiegare per la tinteggiatura delle facciate nelle stagioni a rischio pioggia e maltempo o in zone umide e scarsamente soleggiate.

X-Dry Paint, infatti, è idrorepellente dopo solo 6 ore dall’applicazione, a differenza delle pitture tradizionali che necessitano di un lasso di tempo molto più lungo per sviluppare l’idrorepellenza. Oltre a una protezione di lunga durata dall’acqua e dall’umidità, X-Dry Paint impedisce la formazione di antiestetiche lumacature, che si creano solitamente nelle prime ore dopo l’applicazione della pittura in ambienti piovosi.

Infine, il suo elevato potere riempitivo la rende ideale non soltanto su superfici nuove ma anche su facciate che necessitano di manutenzione, soprattutto se dotate di un sistema di isolamento a cappotto termico.

