In tempi di forte attenzione alle politiche energetiche e di salvaguardia del pianeta, parlare dei vantaggi delle case in legno appare assolutamente doveroso. Ma se fino a poco tempo l’attenzione era rivolta a deliziose costruzioni di dimensioni abbastanza contenute ed esclusivamente a un piano, oggi il futuro, ma anche il presente dell’edilizia, ci prospettano di sognare in grande e di arrivare a costruire persino grattacieli in legno.

Pensavi fosse solo una casa sull’albero o una piccola baita di montagna?

Future is wood, a quanto pare.

Case in legno: vantaggi e opportunità

Ormai lo abbiamo appurato, anche dagli esperti del settore come il sito di riferimento https://www.pineca.it/case-di-legno, ma è sempre bene ripeterlo: una casa in legno offre numerosi vantaggi e opportunità.

Il risparmio energetico è senza dubbio uno di quelli che più ci appaiono rilevanti, seguito ovviamente dal risparmio economico, le due cose sono inevitabilmente collegate. Risparmiare a livello energetico vuol dire però avere anche un impatto più sostenibile a livello ambientale e quindi contribuire alla salvaguardia di questo pianeta già ampiamente provato.

Uno dei più importanti vantaggi delle case in legno è anche quello di poter godere in maniera del tutto naturale di temperature gradevoli sia in inverno che in estate, grazie al loro potere isolante. Questo vuol dire avere un bel tepore nei mesi più freddi e un piacevolissimo fresco in quelli più caldi senza doversi affidare a costosi impianti di climatizzazione. Mica male, eh.

Via libera ovviamente alle personalizzazioni, che sono tantissime, proprio come per una qualsiasi altra casa costruita secondo gli standard dell’edilizia tradizionale.

All’inizio di questo nostro approfondimento sui vantaggi delle case in legno, abbiamo però fatto riferimento a una situazione in particolare: le case in legno su più piani. Il sogno di chi ha una famiglia numerosa o desidera avere spazi più ampi per poter godere della propria casa in maniera più creativa.

Case in legno: su più piani per sognare in grande

Lo diciamo subito: sì, vivere in una casa in legno multipiano è possibile.

La bioedilizia ha fatto passi da gigante e se tu ti stai preoccupando di vivere in una casa in legno su due piani, sappi che ovunque nel mondo già si parla persino di grattacieli in legno. Casi noti sono quelli di Vancouver in Canada o Brumunddal in Norvegia.

Senza andare molto lontano, anche in Italia, a Jesolo, si lavora per la realizzazione di un palazzo di 12 piani costruito in legno lamellare.

Nessun timore quindi: una casa in legno multipiano non risente in alcun modo di aspetti come poca stabilità e poca sicurezza. Anzi, è sicura e stabile almeno quanto una sua gemella lignea su un solo piano, col vantaggio però di poter essere maggiormente personalizzata grazie ai suoi spazi maggiori.

Concludendo quindi, certamente partiamo dal presupposto di consigliarti di valutare l’acquisto di una casa prefabbricata in legno. La scelta di averla su un piano o su più livelli dipende quasi esclusivamente dalle esigenze personali, non temere per la stabilità o la sicurezza, perché tutti i vantaggi che possono esserci li hanno entrambe le tipologie di costruzione:

Isolamento termico e acustico;

Ecosostenibilità;

Antisismicità;

Durata nel tempo;

Rapidità di costruzione;

Resistenza agli incendi.

Vale davvero la pena sognare in grande ma, soprattutto, green.