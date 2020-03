Misure per l’edilizia scolastica nei prossimi provvedimenti economici riguardanti il Coronavirus (che non ferma nemmeno i cantieri). Questo il tema dibattuto qualche giorno fa alla riunione della Cabina di regia per l’edilizia scolastica tra Regioni, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Province d’Italia (UPI), che si è tenuta al Ministero dell’Istruzione alla presenza della Vice Ministra Anna Ascani.

Gli obiettivi sono rilanciare e sostenere il comparto delle piccole e medie imprese, fortemente colpito dall’emergenza in corso, e allo stesso tempo finanziare interventi già cantierabili, garantendo così agli studenti scuole sicure e sostenibili.

Edilizia scolastica, due nuovi decreti per l’antisismica

Cos’è la Cabina di Regia? È uno spazio di confronto complementare all’Osservatorio nazionale, costituito in composizione ristretta e con modalità di lavoro maggiormente operative.

Tra gli ultimi finanziamenti attivati, è alla firma il decreto che libera 510 milioni della prima tranche dei fondi della programmazione 2019; dopo l’adozione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno diramate agli enti locali beneficiari le linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi.

Avviato anche un un Piano quinquennale per gli istituti scolastici di competenza delle Province e delle Città metropolitane, che vale 850 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici.

Pronto per la firma anche il decreto ministeriale che proroga al 31 ottobre 2020 l’aggiudicazione dei lavori per i Comuni da 1,3 miliardi di euro (Fondo comma 140) per interventi di adeguamento alla normativa antisismica.

La vice ministra ha dichiarato che «La Cabina di regia ci consente di mantenere un contatto diretto e immediato fra Ministero, Regioni ed Enti locali e di coinvolgere tutti i soggetti nelle scelte, con l’obiettivo di destinare prima possibile le risorse che abbiamo sbloccato. Stiamo vivendo una fase complicata, ma questo non può e non deve fermare il lavoro quotidiano sull’efficienza e la sicurezza delle nostre scuole. Condivido la richiesta che è emersa: si tratterebbe di un importante segnale non solo nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, ma anche di un tessuto produttivo che rischia di essere fortemente sacrificato dall’emergenza in corso».

