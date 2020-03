In questi giorni difficili e surreali alcuni portali tecnici (calcolostrutturale.com, EdilTecnico, Ingegneri.cc, Architetti.com, Edilizia urbanistica, BIM strutturale, Ingegneria e dintorni) hanno pensato a come poter contribuire a sensibilizzare la popolazione tutta, ma soprattutto i professionisti tecnici e non sulle raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus.

Nasce così la campagna “La prevenzione parte da te” dove tutti i personaggi della serie a fumetti de L’Ingegner Pino recepiscono e fanno proprie le indicazioni Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della Protezione Civile sulle buone norme da seguire per contenere il contagio da Coronavirus.

Ne è scaturito un poster con 9 illustrazioni e altrettanti “meme” che verranno pubblicati sui social. “Ci auguriamo che queste piccole illustrazioni possano aiutare a sensibilizzare tutti in questo momento così difficile – raccontano i creatori del progetto di EdilCross – sarebbe bello che in ogni studio o in ogni azienda si stampi e appenda in bacheca questo poster per aiutarci, perché la prevenzione parte da ciascuno di noi”.

I consiglio per ridurre il contagio sono quelli che sentiamo sempre in questi giorni e sono molto semplici da mettere in pratica:

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica

con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica Evita i contatti ravvicinati mantenendo una distanza di almeno un metro

Evita i luoghi affollati

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti usa la piega del gomito

con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa , non recarti in pronto soccorso ma contatta il tuo medico di famiglia o i numeri messi a disposizione dalla tua Regione.

, non recarti in pronto soccorso ma contatta il tuo medico di famiglia o i numeri messi a disposizione dalla tua Regione. Evita le strette di mano e gli abbracci , fino a quando questa emergenza sarà finita.

, fino a quando questa emergenza sarà finita. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.

Se possibile, prediligi lo smart working , utilizzando strumenti come videoconferenze etc.

, utilizzando strumenti come videoconferenze etc. Disinfetta spesso le superfici, soprattutto smartphone, pc, tastiera e mouse.

Clicca qui e scarica il poster nella versione per la stampa. Potrai appenderlo in bacheca in ufficio! Clicca qui invece per scaricare il poster nella versione per il web. Potrai condividerlo sui social e inviarlo tramite Whatsapp o Telegram ai tuoi contatti!

L’Ingegner Pino è una striscia a fumetti che prova a raccontare in maniera veloce e senza prendersi troppo sul serio un mondo fatto di piccole e grandi contraddizioni, luoghi comuni, inconvenienze e situazioni divertenti. Quante volte, nella vita di un ingegnere, accadono cose così “incredibili” che sembra quasi di essere dentro una candid camera? Quante volte vorremmo riuscire a trasmettere l’assurdità di certe situazioni senza riuscirci? L’Ingegner Pino racconta quell’incredibile avventura che è l’essere un ingegnere ai giorni d’oggi sfidando burocrazia, cantieri, “semplificazioni” ed altri mostri incredibili.

Attualmente le puntate inedite vengono pubblicate sul trimestrale cartaceo “Lo Strutturista” e sulla pagina Facebook di Calcolostrutturale.com.