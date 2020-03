Coronavirus cantieri edili: sospensione dei lavori, come fare

Ricordiamo prima di tutto che la sospensione dei lavori in cantiere non è automatica, a meno che non intervengano specifici provvedimenti (cosa che ancora non è successa). L’Ance però ha pubblicato una seconda guida, che fornisce alcune indicazioni utili a evitare che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

La seconda guida Ance è stata realizzata soprattutto alla luce del dpcm 8 marzo 2020 e non tanto del dpcm 9 marzo. Ma, per quanto riguarda la sospensione dei lavori, contiene indicazioni che valgono anche inseguito al secondo dpcm. Precisiamo anche che:

Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

Sono ancora previste zone rosse?

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

Coronavirus: come sospendere i lavori edili

Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie l’Ance suggerisce di:

Presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:

– rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);

– sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);

– chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

Indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.

In ogni caso alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune un’ulteriore comunicazione.

Inoltre, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali, la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell’attività di impresa.

>>> Leggi anche Coronavirus: autocertificazione spostamenti per tutt’Italia

Opere eseguite per un committente privato

Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:

– È necessario comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente).

– Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

– Nella comunicazione occorre specificare:

il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa); la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).

– La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.

– Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

>>> Leggi Indennità professionisti Coronavirus: ecco il DL per le «zone rosse»

Terre e rocce da scavo

Il DPR 120/2017 relativo alla disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo prevede, al termine dell’esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo – DAU ai sensi dell’art. 7.

Il termine di presentazione della DAU è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell’opera) è ed un termine perentorio, che può essere oggetto di istanza proroga da presentarsi prima della sua scadenza.

Per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc il termine di proroga ordinario massimo è di 6 mesi ed è accordabile per circostanze “sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17).

Se la proroga non è concessa, il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.

Foto: istock/DutchScenery