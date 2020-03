ANIT ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti su come considerare, ai fini delle spese da detrarre, le superfici di facciate parzialmente visibili da strada e come interpretare correttamente e coerentemente con il DM 26/06/2015, il calcolo del 10% della superficie di rifacimento dell’intonaco rispetto alla superficie della facciata oggetto dell’intervento.

Di fatto la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 ha chiarito molti punti dubbi in merito all’agevolazione, ma non tutti.

Alcuni li abbiamo riassunti anche qui: >>> Bonus facciate, le risposte a tutti i quesiti.

Bonus facciate, come trattare le superfici di facciate parzialmente visibili da strada?

In attesa di chiarimenti in merito ai quesiti riportati sopra, l’Associazione richiede un chiarimento definitivo da parte dei Comuni, riguarda l’individuazione delle zone territoriali omogenee A e B come definite nel DM 1444/68.

ANIT ha anche interpellato ANCI chiedendo un confronto e un supporto a divulgare ai Comuni aderenti all’Associazione la proposta che in tutti quei Comuni in cui non c’è la divisione del territorio in zone territoriali omogenee, l’ufficio tecnico definisca una nota o una “legenda” ai propri strumenti urbanistici.

Ecco l’eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano l’edilizia.

