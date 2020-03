Autocertificazione spostamenti Coronavirus: a chi serve?

Si tratta dell’autocertificazione obbligatoria per chi si sposta da o verso le “zone rosse”, per dimostrare che lo spostamento è motivato da comprovate esigenze lavorative. Si attendono altre indicazioni dal Questore, ma di sicuro verranno attivati posti di controllo sulle principali arterie stradali. Le forze dell’ordine controlleranno quindi il rispetto delle prescrizioni del decreto.

>>> Scarica qui il modulo di autocertificazione per spostarsi da/verso le zone rosse

Autocertificazione spostamenti Coronavirus: cosa contiene

Sull’autocertificazione, il lavoratore che si sposta deve dichiarare nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono, deve trascivere il numero di un documento di identità. Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

di essere in transito da — e proveniente da — e diretto a —.

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno della regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4 co. 1 dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

concernente che il viaggio è determinato da:

□ comprovate esigenze lavorative;

□ situazioni di necessità;

□ motivi di salute;

□ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo deve dichiarare presso quale azienda, ditta, studio lavora e che sta rientrando al suo domicilio/residenza su indicato/a; oppure che deve effettuare una visita medica; o altri motivi particolari per lo spostamente.

Devono essere indicate data/ora/luogo del controllo e devono essere apposte le firme del dichiarante e dell’operatore di polizia.

Dal Viminale è stata inviata un’informativa ai Prefetti per l’applicazione del decreto approvato dal Governo per il contenimento del Coronavirus. Sono in corso i comitati per mettere a punto a livello provinciale le modalità di attuazione del decreto. Tra l’altro, ricordiamo che è vietato spostarsi a chi è in quarantena o è risultato positivo al tampone. Si rischia l’arresto.

Autocertificazione spostamenti Coronavirus: e in treno?

Per i viaggi in treno, il Viminale spiega che saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni. La Polizia ferroviaria, il personale delle ferrovie dello Stato, le autorità sanitarie e la Protezione civile cureranno la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni. Ci saranno inoltre verifiche dello stato di salute dei viaggiatori anche con apparecchi “termoscan”.

