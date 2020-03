Ecco un’utile appunto di Agenzia delle Entrate, che con la Circolare n.2 del 14 febbraio ha risposto a diversi dubbi applicativi. Il quesito in esame viene da un contribuente che si è rivolto a FiscoOggi domandando: È vero che il bonus facciate non può essere ceduto alla ditta che esegue gli interventi? Neanche i contribuenti incapienti hanno questa possibilità.

Bonus facciate, è cedibile?

La detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici non può essere ceduta.

Come ribadito dalla Circolare, si tratta di un caso non previsto dalla norma. Pertanto, tutti i contribuenti interessati al bonus facciate non possono optare per la cessione del credito né per un contributo di ammontare pari alla detrazione spettante, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha realizzato i lavori.

Foto: iStock-172267802