Allo studio del Governo ci sono diverse misure per far ripartire l’economia, tra cui l’innalzamento al 100% dell’ecobonus, il ripristino dello sconto in fattura e lo snellimento delle procedure per avviare i cantieri.

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli ha dichiarato che oltre a pensare ai dipendenti pubblici e privati si sta immaginando un modello già in uso negli Stati Uniti a beneficio degli autonomi.

Coronavirus, bonus mensile per i professionisti

Non è ancora chiaro se se il bonus mensile di 500 euro per i professionisti della zona rossa sarà esteso alle partite Iva di tutta Italia come si vuole fare per la cassa integrazione.

Il provvedimento conterrà anche misure per agevolare i lavoratori con figli, colpiti dalla chiusura delle scuole; la Castelli ha infatti dichiarato di lavorare per fare in modo che la norma consenta ad uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni, durante il periodo di chiusura delle scuole.

«Nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus»

Il Governo intende stanziare complessivamente 7,5 miliardi di euro per l’emergenza sanitarie ed economica, e le associazioni di categoria come Confprofessioni sembrano soddisfatte rispetto alle richieste formulate al tavolo di Palazzo Chigi.

Secondo Confprofessioni: “Si pone un problema di welfare familiare, legato alla chiusura delle scuole, soprattutto negli studi professionali dove l’occupazione femminile rappresenta il 90% della forza lavoro. In questo caso, va valutata l’ipotesi che la cassa integrazione per gli studi professionali operi anche nei casi di assenza motivata per assistenza familiare”.

Per sostenere il reddito dei professionisti impossibilitati a svolgere il loro lavoro a causa delle misure adottate (chiusura scuole, annullamento eventi pubblici ecc.), il Presidente Stella ha chiesto misure straordinarie anche per gli autonomi iscritti alle Casse di previdenza.

