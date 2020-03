Applicazione sistema a cappotto, nuovo manuale di Cortexa

Dal 2007 l’unico riferimento in Italia per la corretta progettazione e posa del Sistema a Cappotto, la nuova versione del Manuale Cortexa è stata arricchita con due nuovi capitoli relativi all’isolamento degli edifici in legno e alla manutenzione del Sistema e aggiornata con riferimento al Norma UNI/TR 11715 per la progettazione e posa del Sistema a Cappotto e alla norma UNI 11716 per la certificazione delle competenze dell’Installatore di Sistemi a Cappotto.

Afferma Diego Marcucci, Presidente di Cortexa: “Dalla nascita di Cortexa, nel 2007, il mondo è profondamente cambiato in termini di sensibilità verso le tematiche di tutela dell’ambiente e protezione del clima. Se prima la discussione avveniva in un gruppo più ristretto di specialisti, tecnici, pensatori e una parte della cittadinanza, oggi salubrità e sostenibilità nell’abitare sono un’esigenza diffusa e condivisa da tutta la popolazione”.

E prosegue: “Da qui la scelta di Cortexa di ampliare progressivamente il proprio raggio d’influenza per consentire che non fossero solo tecnici e progettisti a venire a conoscenza del Sistema a Cappotto, bensì tutti coloro che sentono l’esigenza di investire e vivere in immobili efficienti, confortevoli, salubri e caratterizzati da un valore di mercato superiore, in grado di durare nel tempo. In questo contesto il Manuale resta una pietra miliare per Cortexa e simboleggia la nostra vocazione per la formazione continua: la corretta scelta, progettazione e posa del Sistema a Cappotto sono elementi fondamentali per garantire a tutta la filiera la massima efficacia dell’intervento”.

Applicazione del sistema a cappotto

La nuova edizione del Manuale Cortexa

Il Sistema a Cappotto è in assoluto la misura più efficace per l’isolamento dell’involucro edilizio, purché si seguano i tre principi definiti da Cortexa – e spiegati in dettaglio nel nuovo Manuale – per ambire all’eccellenza nei lavori di efficientamento energetico mediante il Sistema a Cappotto:

applicazione di Sistemi a Cappotto forniti e certificati come kit, dotati di certificato ETA (secondo ETAG004) e di marcatura CE di sistema; progettazione mediante professionisti esperti di Sistema a Cappotto, che conoscano e applichino i contenuti del Manuale Cortexa; posa mediante applicatori specializzati e certificati, ossia che abbiano sostenuto l’esame per la certificazione delle competenze.

La nuova edizione del Manuale Cortexa per l’Applicazione del Sistema a Cappotto, basato in origine sul Manuale Europeo sviluppato dalle associazioni europee appartenenti ad EAE – European Association for ETICS – si arricchisce oggi con:

due nuovi capitoli sull’isolamento a cappotto di strutture in legno e leggere e sulla manutenzione del Sistema a Cappotto;

sull’isolamento a cappotto di strutture in legno e leggere e sulla manutenzione del Sistema a Cappotto; importanti aggiornamenti normativi relativi alla progettazione e posa del Sistema a Cappotto e alla certificazione delle competenze dei posatori;

relativi alla progettazione e posa del Sistema a Cappotto e alla certificazione delle competenze dei posatori; il perfetto allineamento con la nuova norma UNI/TR 11715, che si è basata sul Manuale Cortexa.

Afferma Federico Tedeschi, Coordinatore della Commissione Tecnica di Cortexa: “Dalla fondazione di Cortexa, il mercato del Sistema a Cappotto è profondamente cambiato: quello che era un sistema innovativo per l’isolamento termico degli edifici, il sistema ETICS, è diventato il metodo di gran lunga più usato in edilizia per isolare le facciate, sia nuove che esistenti”.

E prosegue: “Una maggiore consapevolezza a tutti i livelli richiede ancora più competenza nella progettazione ed esecuzione dei lavori. La vocazione formativa di Cortexa, più viva che mai, risponde a questa esigenza e si manifesta nel nuovo Manuale e in una serie di servizi volti a elevare la qualità delle opere ma anche quella dell’informazione: consulenza per progettisti, direttori lavori e imprese; corsi propedeutici alla certificazione delle competenze; corsi in collaborazione con Ordini Professionali e Associazioni di Categoria; guide tecniche per la corretta scelta, progettazione e posa del cappotto dedicate a privati, progettisti e imprese”.

Conclude Alessandro Monaco, Coordinatore della Commissione Comunicazione Cortexa: “Il ringraziamento più sincero va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa nuova versione del Manuale Cortexa: i Soci; la Commissione Tecnica; la Commissione Comunicazione; i responsabili tecnici delle Associazioni Europee per aver costruito e condiviso le basi del nostro futuro”.

Per maggiori informazioni www.cortexa.it