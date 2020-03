Edilizia libera, ossia lavori per i quali non occorre nessuna comunicazione e nessuna autorizzazione dal Comune. Ma gli interventi di questo tipo, come si conciliano con la detrazione per ristrutturazione? È davvero possibile avere il bonus fiscale anche senza presentare nemmeno la CILA?

Ebbene sì, e senza alcuna ombra di dubbio: quando la CILA non serve basta una dichiarazione, e una fattura con il dettaglio dei lavori, per essere a posto con il Fisco. A chiarirlo la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare 13/2019 nella quale sono state dettate le regole per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. Un capitolo ad hoc è stato dedicato proprio all’edilizia libera.

Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza

Glossario dell’edilizia libera, di cosa si tratta?

Il 22 aprile 2018 è entrato in vigore il Glossario dell’edilizia libera che elenca punto per punto tutti gli interventi di manutenzione, anche sull’esterno dell’edificio e in giardino, che possono essere effettuati senza la necessità di presentare alcun tipo di comunicazione al comune, e perciò senza dover versare alcun onere amministrativo.

Il Glossario ha valore per l’intero territorio nazionale, quindi nessuno dei comuni può imporre regole più restrittive. Restano ovviamente gli obblighi di rispetto delle norme in materia di immobili vincolati, centri storici e aree tutelate come i parchi, e in materia di sicurezza e messa norma degli impianti.

Nel Glossario, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2018, sono elencate in dettaglio 58 tipologie di opere, in modo da eliminare qualunque tipo di dubbio o incertezza sulla necessità di doversi informare agli sportelli comunali prima di poter dare il via ai lavori.

Opere interne e pannelli solari

Per quel che riguarda l’interno degli appartamenti, la lista ricomprende non solo tutta la manutenzione ordinaria, compreso il rifacimento di tutti gli impianti, ma anche le modifiche che non alterano in maniera significativa lo stato dell’immobile e che, di conseguenza, non richiedono la necessità di variazioni catastali una portate a termine.

Accanto al rifacimento degli intonaci e degli infissi, all’installazione di inferriate, parapetti e grondaie, rientrano infatti tra gli interventi completamente liberalizzati la realizzazione di controsoffitti di tipo non strutturale, ossia quelli che servono come ripostiglio, e l’installazione di scale interne d’arredo.

Via libera anche a rampe, montascale e ascensori per abbattere le barriere architettoniche, purché realizzati all’interno degli edifici e senza interventi sulle parti strutturali.

Nessuna comunicazione al comune neppure per i pannelli solari e gli altri impianti per il risparmio energetico, a patto che siano realizzati su immobili al di fuori dei centri storici. Resta inteso, ovviamente, l’obbligo di pagare gli oneri di occupazione del suolo pubblico quando si tratta di interventi sull’esterno dell’edificio per i quali è necessaria l’installazione dei ponteggi.

Niente autorizzazione ma detrazione garantita

Il fatto che questa lunga lista di lavori non richieda più il pagamento degli oneri al Comune, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 31/2019, non ha però conseguenze in merito alla possibilità di continuare a detrarre gli interventi di questo tipo in tutti i casi in cui questi rientrano nella lista delle opere agevolabili.

Secondo l’Agenzia, infatti le modifiche introdotte “non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR e, dunque, tali modifiche non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione. Ma come regolarsi allora per la detrazione quando non è richiesta alcuna autorizzazione per gli interventi? Viene in aiuto ancora una volta la circolare dell’Agenzia.

Autocertificazione e fattura dei lavori dettagliata

L’Agenzia ha infatti chiarito che nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è necessaria un’autocertificazione nella quale occorrerà indicare:

– la data di inizio dei lavori;

– l’attestazione che gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuanti rientrano tra quelli agevolabili, pur se non occorre alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Da parte sua la fattura dovrà contenere una lista dettagliata degli interventi eseguiti. Rispettando queste due semplici regole la detrazione è assicurata.

Di seguito la lista delle opere realizzabili senza autorizzazione comunale che danno diritto alla detrazione del 50% per ristrutturazione elaborata sulla base del Glossario dell’edilizia libera.

RIFERIMENTO NORMATIVO

>> Manutenzione ordinaria Dlgs 222/2016, tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)



ELEMENTO INTERVENTO Pavimentazione esterna e interna Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) Intonaco interno e esterno Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene) Riparazione, sostituzione, rinnovamento Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico Riparazione, sostituzione, rinnovamento Rivestimento interno e esterno Riparazione, sostituzione, rinnovamento Serramento e infisso interno e esterno Riparazione, sostituzione, rinnovamento Inferriata/Altri sistemi anti intrusione Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento Elemento di rifinitura delle scale Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) Scala retrattile e di arredo Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) Parapetto e ringhiera Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma Manto di copertura Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti) Controsoffitto non strutturale Riparazione, sostituzione, installazione

Controsoffitto strutturale Riparazione, rinnovamento Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma Ascensore e impianti di sollevamento verticale Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma Rete fognaria e rete dei sottoservizi Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma Impianto elettrico Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma Impianto igienico e idro-sanitario Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma Impianto di illuminazione esterno Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma Impianto di protezione antincendio Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma Impianto di climatizzazione Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma Impianto di estrazione fumi Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma Punto di ricarica per veicoli elettrici Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma

RIFERIMENTO NORMATIVO

>> Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Dlgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)



ELEMENTO INTERVENTO

Pompa di calore aria-aria Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma

RIFERIMENTO NORMATIVO

>> Eliminazione delle barriere architettoniche (Dlgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)



ELEMENTO INTERVENTO

Ascensore, montacarichi Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante Servoscala e assimilabili Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma Rampa Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro sanitario Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Dispositivi sensoriali Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

