Ance vorrebbe evitare che la psicosi si diffonda anche nei cantieri, più di quanto non ha già fatto. Per questo, in attesa di ulteriorie specifici provvedimenti legislativi da parte del Governo e degli Enti locali, ha deciso di pubblicare una guida che riassume le precauzioni e le attività da perseguire in cantiere.

Sono indicazioni operative per far fronte alle conseguenze derivanti sull’attività di impresa dall’ emergenza sanitaria Covid-19. Vediamole in dettaglio.

Ance contro il Corona virus: ecco la miniguida per il cantiere

Secondo le direttive di Ance, le imprese dovrebbero presentare al Comune in cui sorge il cantiere una comunicazione finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori, sospenderli o chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione. Per eseguire tale richiesta sarà necessario motivare le difficoltà oggettive riscontrate, ad esempio impossibilità di ricevere i materiali o presenza di misure restrittive.

È obbligatorio sospendere i lavori?

Ance precisa che non è automatica e dipende da eventuali specifici provvedimenti.

L’eventuale sospensione va comunicata alla direzione lavori, al committente, agli eventuali subappaltatori e, in caso di compravendita, anche al promissario acquirente.

“Stiamo mettendo in campo tutti i nostri sforzi per tutelare la salute dei lavoratori, ma dal territorio le imprese ci stanno segnalando situazioni paradossali e blocchi generalizzati anche al di fuori della zona rossa e della zona gialla, di questo passo tantissime imprese rischiano di scomparire” ha dichiarato il presidente dell’Ance, Gabriele Buia.

“Questo ulteriore blocco dell’attività si va ad aggiungere a 11 anni di crisi e all’assenza di misure organiche per far ripartire concretamente il settore come chiediamo da tempo: tutti a parole dicono di voler fare qualcosa per rilanciare l’economia e l’edilizia e poi invece vengono introdotte misure che ancora una volta affliggono le imprese con maggiori oneri e adempimenti burocratici, come ad esempio l’art.4 dell’ultimo decreto fiscale (che ha introdotto i controlli dei committenti sul pagamento delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro). Occorre dunque agire immediatamente con un pacchetto di misure urgenti a sostegno delle imprese e dei territori più colpiti, ma anche con provvedimenti strutturali immediatamente operativi necessari per rimettere in moto il Paese, a cominciare da una grande opera di semplificazione delle procedure”.

E gli appalti?

Ance suggerisce, per le gare bandite dai Comuni della zona rossa, di chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura, prorogando il termine per la presentazione delle offerte.

Nella fase di esecuzione, per evitare l’addebito di penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, l’impresa può sollecitare una sospensione ex art. 107 del Codice dei Contratti. In caso di mancata sospensione dei lavori e di comprovato danno a ciò riconducibile, si legge nella guida, l’impresa deve iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto contabile utile.

Ammessa la cassa integrazione ordinaria

Sarà valida la cassa integrazione ordinaria per sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità. Ance ha chiesto che questa possibilità sia concessa anche alle unità produttive che, benchè situate fuori dalle aree coinvolte dalle ordinanze, siano di fatto impossibilitate a proseguire le attività per le difficoltà di arrivo dei lavoratori e delle merci.

Proroga del DAU per i materiali di cantiere

Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) al termine delle attività. Ance ricorda che, per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc, il termine per presentare il DAU può essere prorogato, al massimo per 6 mesi, solo per cause “sopravvenute, impreviste o imprevedibili”. Se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto.

>> Leggi la guida Ance sui cantieri

