La progettazione della resistenza al fuoco delle strutture di un’opera da costruzione può essere eseguita seguendo un approccio di tipo prescrittivo (soluzioni conformi) oppure un approccio di tipo prestazionale (soluzioni alternative). Questa è una delle più importanti novità della vigente normativa di prevenzione incendi, introdotta con i decreti del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e del 18 ottobre 2019.

Il volume Istruzioni tecniche: la sicurezza delle strutture di acciaio in caso di incendio fornisce un quadro generale dei metodi di calcolo disponibili per il progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio.

Partendo dalle indicazioni utili per la definizione delle più semplici soluzioni progettuali, le soluzioni conformi, esse forniscono istruzioni per affrontare le fase del progetto delle soluzioni alternative (modello dell’incendio, determinazione del trasferimento di calore sulla struttura portante e analisi del comportamento strutturale ad elevate temperature), con riferimenti ai diversi metodi di calcolo disponibili e ai corrispondenti campi di applicazione, in modo da guidare verso un’efficace e corretta individuazione delle soluzioni progettuali.

Il volume, redatto in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato scritto nell’ambito delle attività della Commissione tecnica per la sicurezza delle costruzioni di acciaio in caso di incendio di Fondazione Promozione Acciaio.