La novità sulla manutenzione gallerie è quella di un accordo quadro quadriennale per eseguire lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie stradali dal valore complessivo di 100 milioni.

L’obiettivo è quello di garantire maggiore accessibilità alla gara: i concorrenti potranno partecipare presentando l’offerta soltanto per un lotto. Ma vediamo i dettagli (fonte: Alessandro Lerbini di Edilizia e Territorio).

ANAS e manutenzione gallerie, pronto l’accordo da 100 milioni

La gara è stata promossa da ANAS, ed è suddivisa in 8 lotti, ovvero:

– Veneto-Friuli Venezia Giulia-Emilia Romagna (lotti 1 da 10 milioni),

– Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta (lotto 2 da 14 milioni),

– Lombardia (lotto 3 da 12 milioni),

– Toscana-Marche-Umbria (lotto 4 da 16 milioni),

– Lazio-Abruzzo-Molise-Campania (lotto 5 da 15 milioni),

– Basilicata-Puglia-Calabria (lotto 6 da 12 milioni),

– Sicilia (lotto 7 da 16 milioni) e

– Sardegna (lotto 8 da 5 milioni).

Come funziona la gara?

Ogni lotto ha a disposizione un importo massimo non vincolante per ANAS ed è indicato come valore stimato. Questo rappresenta infatti la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro.

Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Come precedentemente detto, per garantire maggior accesso alla procedura di gara, i concorrenti potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.

Qualora un operatore economico intenda partecipare a uno dei lotti della procedura di gara, non potrà ovviamente presentare offerta per nessun altro lotto. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino a un lotto. Il bando rimane aperto fino al 1° aprile.

