IVA edilizia beni finiti, nuovi chiarimenti da Entrate

Nel caso dell’istanza, Entrate risponde che i beni demandati dalla Società (ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio) possono rientrare nella categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di prassi [cfr. Risposta a fine articolo per i riferimenti completi] e, dunque, mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.

Diversamente, i beni predetti saranno soggetti all’aliquota ordinaria.

>> Leggi la risposta 71 di Entrate

Ti potrebbe interessare l’eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano l’edilizia.