Perché, specie in Italia, il laterizio è così importante? Prodotto solido, robusto, stabile e resistente agli agenti atmosferici, capace di invecchiare “bene”, che non teme il passare del tempo.

Il laterizio è un materiale eterno, accompagna da millenni le costruzioni ed è unico nel suo genere.

Il laterizio deriva unicamente dall’argilla, una materia prima naturale. La scelta ideale per la realizzazione di edifici sostenibili e soprattutto duraturi.

Muratura in laterizio, la soluzione per edifici sostenibili e duraturi

T2D è un’azienda specialista nel settore dell’edilizia, nata nel 2017 dalla fusione tra le aziende Toppetti e Donati Laterizi. T2D rappresenta una realtà che è stata in grado di ereditare ben 100 anni di esperienza e consapevolezza nel campo della costruzione e produzione di laterizi. L’azienda dispone di 4 stabilimenti rispettivamente collocati in Umbria, Toscana e Piemonte. Rappresenta, al momento, una delle più importanti realtà per la produzione di laterizi in Italia.

Perché TD2 è importante nel suo settore?

Perché si tratta di un marchio nuovo ma che ha alla sua base delle solide radici, ricche di storia, ricerca e professionalità. T2D ha ideato e attuato sistemi costruttivi estremamente innovativi, pensando in primis al benessere del cliente.

T2D: la migliore muratura in laterizio

Le pareti realizzate dall’azienda T2D garantiscono delle prestazioni termiche di alto livello, mantengono le caratteristiche del laterizio come:

– elevata traspirabilità;

– diffusività.

Una muratura eseguita con i laterizi è indicata per regolarizzare in modo naturale l’umidità interna, infatti, ne agevola la diffusione verso l’esterno o rilasciandola nell’interno.

T2D investe nella ricerca e sviluppo, in modo da poter sempre offrire delle soluzioni estremamente innovative e adatte a soddisfare qualsiasi esigenza nella progettazione. Dietro ad ogni progetto realizzato dall’azienda vi è un grande studio, nel quale prendono parte progettisti, team di ricerca, imprese e rivendite. Un lavoro di squadra molto importante per portare a casa un risultato ottimale e su misura del cliente.

TD2 si basa sull’importanza dello scambio di idee tra diverse figure, in questo modo, è possibile anticipare qualsiasi problema e valutare eventuali risposte o soluzioni.

Più di 100 anni di esperienza

L’azienda vanta più di 100 anni di esperienza nel settore, il tutto è stato ereditato dalle aziende precedenti, le quali hanno consentito la creazione di T2D. Ogni progetto realizzato da T2D si sviluppa sulla base del know-how che è stato tramandato e acquisito nel tempo. Un vero e proprio patrimonio di conoscenze tecnico-industriali e commerciali, questa è la vera e grande risorsa in grado di minimizzare qualsiasi tipo di errore.

Il team di T2D lavora costantemente per realizzare delle soluzioni avanzate nel mondo dell’edilizia e per fornire consulenze. La filosofia dell’azienda si basa su quello che è stato tramandato nel corso degli anni, la sua forza è costituita dalla conoscenza. Un’azienda vincente, improntata sul miglioramento e con uno sguardo sempre al futuro partendo dagli insegnamenti del passato.

I valori in cui crede T2D

T2D crede che la casa debba essere un luogo sicuro, protetto e accogliente, l’obiettivo è quello di creare un ambiente da amare, tramandare e conservare nel tempo. Le abitazioni realizzate dall’azienda T2D sono estremamente sicure, sostenibili, confortevoli e durevoli.

Ogni prodotto che viene impiegato da T2D è sottoposto a rigorosi sistemi di controllo, tra cui:

– certificazioni esterne: prestazioni meccaniche determinate in base alle norme vigenti riconosciute dal Ministero dei Lavori Pubblici;

– materia prima: l’argilla di T2D è caratterizzata da aspetti unici soprattutto in termini di prestazioni meccaniche al cotto;

– sistema di controllo denominato 2+: ad opera di un ente esterno riconosciuto a livello ministeriale;

– T2D TRACKS®: sistema di controllo di compressione e resistenza dei blocchi in laterizio, permette di verificare le prestazioni meccaniche dei prodotti utilizzati;

– supporto Tecnico Poroton®: si occupa di aspetti tecnici e promozionali riguardanti il laterizio;

– safety Lab Centro Italia: percorso di ricerca conoscenza sugli eventi sismici.

Le scelte 100% green

Gli elementi scelti da T2D sono:

– naturali, estratti dalla terra vengono cotti riducendo al minimo gli impatti che possono avvenire sull’ambiente;

– termicamente prestazionali, le abitazioni realizzate da T2D sono a basso consumo energetico;

– durevoli, il ciclo di vita dei materiali in laterizio è lunghissimo.

Isolamenti termici e acustici elevati

I laterizi T2D sono studiati e realizzati in modo tale da creare una muratura isolata termicamente sia in inverno che in estate. Le pareti sono contraddistinte da un’elevata resistenza termica e in grado di assicurare standard qualitativi molto alti.

Edifici che si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:

– benessere microclimatico e comfort ambientale attraverso umidità, temperatura e ventilazione;

– riduzione notevole del fabbisogno energetico;

– limitazione delle emissioni di CO₂;

– certificati rilasciati dal Consorzio Poroton®.

Anche l’isolamento acustico gioca un ruolo fondamentale.

T2D garantisce un grande comfort acustico grazie all’elevata massa, alla geometria dei fori e del perimetro. Un isolamento elevatissimo dal rumore e un ottimo comportamento alla basse-medie frequenze.

T2D è una solida realtà dell’edilizia in Italia

Una realtà che nasce dall’esperienza di diverse aziende e imprenditori che hanno unito le loro competenze per guardare al futuro. In questo modo, è stato possibile dare vita al più grande gruppo nazionale del settore.

Un gruppo che guarda sempre al futuro, con l’obiettivo principale di migliorarsi e garantire standard sempre più alti ai suoi clienti.