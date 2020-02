Era ora che “qualcuno” ci pensasse! Questi 164 milioni sono stati finanziati da Ministero dell’Ambiente e da alcuni Enti locali e serviranno a implementare e mettere in sicurezza la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro nelle città o raggruppamenti di Comuni al di sopra dei 100 mila abitanti.

Abbiamo spesso parlato del problema del tragitto casa-lavoro/scuola, come in questo articolo: Tragitto casa lavoro, quanto mi costi?

Il provvedimento vorrebbe in questo modo risolvere il grosso problema del congestionamento del traffico urbano e del degrado della qualità dell’aria.

Vediamo in dettaglio gli interventi finanziati, quali sono i comuni interessati e altri dettagli!

Mobilità sostenibile, 164 mil. a 81 comuni per ciclabili e intermodalità!

Gli interventi riguarderanno percorsi ciclabili e pedonali, servizi di mobilità condivisa (car/bike/scooter sharing), opere per l’integrazione modale (parcheggi, ciclostazioni), percorsi ciclabili e pedonali, trasporto collettivo, mobility management, sistemi Its (per l’infomobilità), servizi di accompagnamento, moderazione del traffico.

In tutto, le richieste di finanziamento pervenute al Ministero dell’Ambiente sono state 114; in seguito, i progetti sono stati valutati da una “Commissione di valutazione” e sulla base dei requisiti “ambientali” previsti dal programma e dei punteggi attribuiti alle diverse caratteristiche delle iniziative dal decreto istitutivo, che ha fissato una soglia di punteggio per l’ammissibilità, è stata eseguita una graduatoria.

Di conseguenza, i progetti valutati come ammissibili sono stati finanziati.

>> Leggi l’elenco dei Comuni (o enti locali consorziati) che hanno ottenuto il finanziamento