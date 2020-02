Regime forfettario 2020, altre novità su limiti e requisiti

Agenzia delle Entrate ha dovuto chiarire diverse questioni irrisolte dopo le modifiche apportate al regime forfettario dalla Legge di Bilancio 2020.

Le spiegazioni sono contenute nella risoluzione dello scorso 11 febbraio, assieme ad altre dichiarazioni che riportiamo di seguito. Dettaglio non irrilevante: tempo fino al 28 febbraio 2020 per le p.iva che decideranno di aderire al regime forfetario 2020.

Regime forfettario 2020, tutte le novità

>> Quali sono i nuovi requisiti di accesso?

Possono accedere al regime forfettario i contribuenti (persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni) che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro.

>> Quali sono le nuove cause di esclusione?

Esclusi dal regime forfettario i soggetti che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.

>> Cosa succede in caso di fuoriuscita?

Il contribuente dovrà “rientrare” nel regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario.

