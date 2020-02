Il degrado delle periferie è uno dei grandi e ormai iperinflazionati problemi che affliggono il nostro Paese. Investire sulla rigenerazione urbana per garantire ai cittadini una vita migliore: il Governo riprende le “solite” frasi fatte. ma di nuovo sembra siano pronti ad essere sbloccati quasi 300 milioni di euro.

Sarà vero, finalmente? Ecco i dettagli e le dichiarazioni del Ministero.

Aree degradate, il Governo ci mette 300 milioni

“Destiniamo risorse ad un progetto importante, nato dall’intuizione dell’utilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente, senza consumo di territorio, e rivitalizzare luoghi di incontro e di socialità, sul quale continuiamo a credere ed investire. Lo facciamo in una necessaria sinergia con i Comuni, che significa alleanza di competenze nel Paese per mettersi al servizio di tutti i cittadini. E’ un provvedimento con il quale vogliamo affermare anche un modo diverso di guardare ai territori e di interpretarli: non si tratta di ‘periferie sociali’, ma di ‘luoghi di umanità’, ovvero il centro del nostro essere sociale e comunità”.

Queste le parole promettenti della Ministra Bonetti che sembra pronta a battersi in prima linea per far sì che il provvedimento sia efficiente ed efficace.

A cosa serviranno le risorse?

In particolare sembra che “le risorse consentiranno lo sviluppo di servizi sociali ed educativi, attraverso il recupero e la riqualificazione di spazi e ambienti degradati, che le singole comunità potranno destinare ad asili nido, centri per l’infanzia e per la protezione delle donne vittime di violenza o delle vittime di tratta”.

