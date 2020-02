Costruzioni antisismiche, nuova circolare regione Lombardia

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 5 del 31 gennaio 2020, la Circolare regionale 28 gennaio 2020 – n. 1.

Il titolo reca “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”, e sostituisce la circolare regionale del 29 luglio 2019, n. 9, che deve ritenersi superata.

Costruzioni antisismiche, ecco la nuova circolare regione Lombardia

In attesa di ulteriore aggiornamento della normativa regionale in materia, a seguito dell’emanazione delle linee guida che dovranno essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la D.G. Territorio e protezione civile della Regione Lombardia ritiene utile fornire alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina sismica, quale mero orientamento applicativo per le amministrazioni comunali e a carattere informativo per gli operatori del settore e per gli altri soggetti interessati.

>> Scarica qui la Circolare regionale 28 gennaio 2020 – n. 1