Correggere le norme su commissari e codice appalti che non hanno funzionato nel decreto che non ha nemmeno un anno, l’arcinoto Sblocca Cantieri. Perché dunque non chiamarlo direttamente Sblocca Cantieri bis?

La ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, all’inizio non aveva voluto nemmeno sentire nominare ulteriori interventi legislativi, ma negli ultimi giorni si è ricreduta: per quale motivo? Sembra che una rivistazione normativa sia imminente…

Sblocca Cantieri bis per rivedere codice appalti e commissari. Per davvero?

C’è dunque un nuovo decreto legge in corso di costruzione? A quanto pare sì, e sembra piuttosto corposo dato che contiene oltre 300 articoli e ha recepito al proprio interno tutto l’esistente, comprese le linee guida Anac da cui tutti dicono di voler uscire.

Ma le linee guida ANAC sono o non sono vincolanti per le PA? Forse questo Sblocca Cantieri bis lo metterà in chiaro. Un chiarimento potrebbe arrivare anche su poteri, contabilità, risorse.

Subappalti, cambia qualcosa?

Il pensiero è quello di intervenire per eliminare il limite generale del 40% al subappalto (che è stato anche condannato dalla corte di giustizia Ue) e lasciare facoltà alle stazioni appaltanti di fissare il limite.

Altra ipotesi è quella di qualificare e ridurre il numero delle stazioni appaltanti. De Micheli dichiara che al momento in Italia ne sono attive circa 36 mila e che avremo resistenze da parte degli enti locali, ma questa cosa è necessaria, totalmente necessaria per accelerare le procedure.

La riforma già prevede un decreto che dovrebbe classificare le amministrazioni in base alle loro capacità di gestire un appalto, ma quel decreto attuativo è rimasto al momento bloccato.

