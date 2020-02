Bonus facciate, serve il via libero dell’ufficio tecnico

Sarà compito dell’agenzia delle Entrate dire se, come e chi dovrà attestare l’ubicazione dell’edificio per cui si chiede l’agevolazione al 90%, nella zona A o B?

Il dubbio, come riportato anche da Edilizia e territorio, deriva dal fatto che Il Parlamento ha ristretto i confini di applicazione dell’agevolazione del 90% agli edifici esistenti ubicati in zona A e B ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444 del 2 aprile 1968.

Bonus facciate, servirà il via libera dell’ufficio tecnico. Perché?

Ricordiamo brevemente che:

– la zona A contempla parti del territorio interessate «da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi»;

– la zona B quelle «totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A», dove per queste ultime si intendono quelle zone con una superficie edificata pari ad almeno un ottavo e con una densità territoriale di 1,5 mc/mq.

Dunque il bonus facciate delimita la sua validità territoriale a quello che a tutti gli effetti è un intervento finalizzato al ripristino del “decoro urbano”.

In realtà saranno le amministrazioni comunali ad essere per forza coinvolte, mentre agenzia delle Entrate dovrà forse dire se, come e chi dovrà attestare l’ubicazione dell’edificio nella zona A o B. Sarà quindi compito probabile dell’ufficio tecnico del Comune occuparsi della questione.

Non è però detto che tutte le amministrazioni abbiano classificato i propri territori, né che vogliano quindi rilasciare una specifica attestazione, e il rischio è che questo diventi un forte vincolo per l’accesso al bonus del 90 per cento.

