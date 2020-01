Bonus casa, vale per cambi destinazione d’uso?

La risposta è: dipende. O meglio, bisogna considerare il tipo di bonus, ristrutturazioni o ecobonus, e l’eventuale presenza di ambienti non riscaldati.

A chiarire tutti questi dubbi è al solito ENEA, che afferma che per cambiare destinazione d’uso a un garage o a una soffitta non riscaldati in nuovo appartamento riscaldato, non si può categoricamente accedere all’Ecobonus.

Ecco altri utili dettagli.

Bonus casa, vale per cambiare destinazione d’uso?

Nel caso di cambio di destinazione d’uso, l’intervento secondo quanto afferma ENEA risulta essere una nuova costruzione, e per questo andranno rispettati i conseguenti requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di efficienza energetica.

Come funziona ad esempio per coibentare un tetto? Per la detrazione al 65% è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia già abitabile e riscaldato.

Invece, per trasformare un sottotetto in mansarda, secondo la Guida di Entrate, si può accedere al bonus ristrutturazioni.

Non è invece configurato il caso di trasformazione di garage in unità immobiliare, ma per similarità al caso del sottotetto, si può affermare che anche tale intervento sia agevolabile con la detrazione del 50%.

Sempre Entrate (anche attraverso la posta di FiscoOggi) ha spesso confermato che la detrazione fiscale del 50% prevista per interventi di ristrutturazione è valida anche nel caso in cui l’immobile non abitativo, secondo il Catasto, dopo i lavori viene trasformato in una o più abitazioni. In tal caso è però obbligatorio che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori sia indicato in modo chiaro che gli interventi comporteranno il cambio della destinazione d’uso.

