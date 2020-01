Dal titolo già si capisce lo scopo della pubblicazione: I servizi di ingegneria e architettura SIA dopo la conversione in legge dello Sblocca Cantieri. L’argomento principale sono le procedure di gara per l’affidamento di servizi tecnici ed i principali strumenti per la partecipazione e gestione del procedimento dopo le Linee guida ANAC e le modifiche apportate dal Nuovo Codice e dai vari decreti applicativi.

Dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici gli operatori del settore pensavano e speravano di ritrovarsi un quadro normativo stabile che avrebbe dovuto comporsi del D.Lgs. 50/2016 e delle norme di attuazione collegate. Niente di tutto ciò è successo e di fatto le norme di riferimento per i lavori pubblici sono poco chiare e spesso soggette a trasformazioni.

Servizi di Ingegneria e Architettura, ecco il documento del CNI sul post Sblocca Cantieri

Pare che in realtà ad essere penalizzati negli ultimi anni siano stati soprattutto i giovani professionisti e tutti gli operatori privi di strutture di grandi dimensioni.

Per questo la pubblicazione del CNI propone un quadro esaustivo della normativa in materia di contratti pubblici, analizzando le principali novità introdotte dalla conversione in legge del Decreto Legge n.32 “Sblocca Cantieri”, e come si diceva con particolare riferimento alle procedure di gara per l’affidamento di servizi tecnici e illustrando i principali strumenti per la partecipazione e gestione del procedimento, alla luce dei bandi tipo, delle Linee guida ANAC e delle modifiche introdotte dal Nuovo Codice e dai vari decreti applicativi.

Vengono inoltre affrontate, attraverso esempi concreti, le problematiche inerenti la predisposizione del progetto di un S.I.A. e del Bando/Avviso ad esso connesso utilizzando un apposito Software.

