Pare che gli ultimi sforzi politici, anche quelli della conferenza sul clima dello scorso dicembre Cop25, siano inutili e deludenti. Il Climate Risk Index 2020 (consultabile e scaricabile dall’illustre sito germanwatch) dimostra che siamo sesti nella classifica mondiale per morti correlate agli effetti perniciosi del cambiamento climatico, dalle inondazioni alle ondate di calore.

Quanto costa tutto questo? 14 miliardi del settore agricolo persi nel 2018 e due punti di Pil bruciati dal 1999.

Che fare? Vediamo se questi 209 milioni destinati a 12 Regioni colpite dal maltempo nel mese di novembre 2019, stanziati dal Consiglio dei Ministri, risolveranno almeno i danni già occorsi.

Maltempo, ecco i 209 milioni per le emergenze di novembre 2019

Le risorse andranno a finanziare gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa.

Saranno così ripartiti tra le 12 regioni:

– Liguria, 77.062.212,02 euro

– Emilia Romagna, 47.110.988,59 euro

– Veneto, 40.183.531,31 euro

– Piemonte – 23.944.455,68 euro

– Toscana – 8.190.836,59 euro

– Campania – 5.635.376,38 euro

– Abruzzo – 1.866.120,20 euro

– Marche – 1.469.139,85 euro

– Friuli Venezia Giulia 1.152.371,50 euro

– Basilicata – 839.556,04 euro

– Puglia – 701.484,17 euro

– Calabria – 576.031,14 euro

Già a dicembre, precisamente il 2, erano stati stanziati 100 milioni per le 12 regioni. Vedremo a breve come procedere per evitare di dover agire sempre in stato di emergenza.