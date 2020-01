Gli interventi di riqualificazione energetica permettono di accedere a detrazioni fiscali (Ecobonus) dal 65% o fino all’85% a seconda del tipo di intervento effettuato. Il recupero delle spese è normalmente previsto attraverso la detrazione dalle imposte in 5 o 10 anni. Grazie al meccanismo della cessione del credito, privati e condomini possono cedere il proprio credito fiscale ad altri soggetti senza attendere i 5 o 10 anni, purché questi siano fornitori dell’intervento o soggetti a questi collegati.

Cromology ha stretto un accordo di collaborazione con Cremonesi – ESCo (Energy Service Company) che da oltre 25 anni si occupa di efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità degli edifici, consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di piani per la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica – per offrire il servizio di cessione del credito di imposta in caso di riqualificazione energetica con cappotto termico.

L’efficienza energetica dell’involucro è da sempre un tema strategico per Cromology, che propone al mercato dell’edilizia Sistemi a Cappotto certificati ETA (secondo ETAG 004) con i marchi specialisti della facciata Settef e Viero, entrambi brand soci fondatori di Cortexa – il progetto associativo di riferimento in Italia per l’Eccellenza del Sistema a Cappotto – oltre a servizi di formazione e consulenza finalizzati alla corretta scelta, progettazione e posa del cappotto.

La domanda crescente di interventi di riqualificazione energetica mediante l’isolamento dell’involucro con cappotto termico si accompagna sempre più spesso – nell’esperienza di Cromology – alla richiesta degli investitori di potere accedere ai benefici della cessione del credito.

La collaborazione con Cremonesi, quindi, è un ulteriore segno tangibile dell’impegno di Cromology a rendere sempre più semplice intervenire sull’efficienza energetica degli edifici e a rendere profittevole e sostenibile la crescita del proprio business e di quello dei propri partner, fornendo servizi all’avanguardia, che possano anticipare e soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione e sempre più attento ai temi dell’efficienza e della salubrità.

Grazie alla collaborazione con Cremonesi, Cromology assume il ruolo di un intermediario competente e qualificato tra i richiedenti di interventi con cessione del credito e i propri partner e imprese che possono fornire questo servizio, agevolando le relazioni tra i diversi attori della filiera e contribuendo così ad una dinamica di crescita qualitativa e quantitativa del mercato.

Quali sono i vantaggi per committenti e professionisti che si avvalgono dei servizi di Cromology e Cremonesi?



I vantaggi per i committenti e i professionisti che si rivolgono a Cromology e sfruttano l’opportunità di interagire con Cremonesi per la cessione del credito sono numerosi: