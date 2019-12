Dopo l’autenticazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:

>> La mia scrivania / Servizi per / Comunicare

e poi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

A questo punto, si entra nella home page della procedura, che propone quattro funzionalità:

– monitoraggio crediti, per consultare il riepilogo di cessioni e/o accettazioni dei crediti effettuati (fornendo un quadro riassuntivo, distinguendoli per tipologia e anno di riferimento);

– cessione crediti, per comunicare all’Agenzia la cessione, totale o parziale, di bonus ad altri soggetti;

– accettazione crediti/sconti, per accettare o rifiutare i crediti ricevuti;

– lista movimenti, per effettuare interrogazioni sulle operazioni eseguite.

In pratica questa procedura è l’ultimo passaggio perché il tutto sia efficace ai fini fiscali, consentendo al fornitore/cessionario di utilizzare il bonus, in compensazione, tramite il modello F24 oppure di cederlo ad altri.

Si può rifiutare il credito?

Nel caso in cui l’utente ritenga di aver ricevuto il credito per errore può rifiutarlo: ma è bene sottolineare che sia l’accettazione che il rifiuto valgono per l’intero importo.

Altro chiarimento di Entrate, specificato all’inizio della Guida all’utilizzo della piattaforma: non è possibile realizzare cessioni e transazioni direttamente intervenute tra le parti: l’ambiente web non consente operazioni dispositive, ma dà conferma di cessioni già realizzate e sconti già praticati.

Ti potrebbe interessare: